شاهد.. ازمة تشكيل حكومة في ايطاليا والمعارضة تطالب بانتخابات مبكرة

العالم - أوروبا

ازمة دستورية بابعاد سياسية تتجاوز حدود البلاد، باتت تعيشها ايطاليا في ظل عجز القوى السياسية عن الاتفاق على شكل الحكومة الجديدة.

فبعد اعلان كارلو كوتاريللي تاجيل اعلان تشكيلته الوزارية والتي من المتوقع ان تكون حكومة تكنوقراط، تدخل البلاد مرحلة اخذ ورد بين رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا والحزبين الاكبر في البرلمان وهما حركة خمس نجوم ورابطة الشمال.

الخلاف بين الطرفين تفجر بعد رفض ماتاريلا ترشيح باولو سافونا لمنصب وزير المالية في الحكومة كونه يتبنى مواقف مشككة بالاتحاد الاوروبي، ما دفع بالحزبين المناهضين للهجرة وغير المتحمسين للاتحاد الاوروبي الى اعلان رفضهما اي حكومة تكنوقراط يقدمها كوتاريللي. فيما طالبا باجراء انتخابات مبكرة للخروج من المازق السياسي في البلاد.

وقال زعيم حزب 5 نجوم المعارض، لويجي دي مايو :"امل ان نذهب للتصويت باسرع وقت ممكن لكني افهم ان الوضع صعب للبلاد، اردنا تشكيل حكومة تغيير ولم يسمح لنا بذلك وهذا خلق مشكلة كبيرة. ما زلنا مستعدين للتعاون مع كل الاطراف، بما فيها الرئيس لحل الازمة التي تعيشها البلاد.

وفي ضوء تصاعد حدة الازمة، يرتع منسوب الكلام عن اجراء انتخابات مبكرة قد تكون في اب اغسطس يمكن ان تفضي الى حصول حزبي خمس نجوم ورابطة الشمال على الافلبية في البرلمان خاصة وانهما حصلا على نحو خمسين بالمئة من الاصوات في انتخابات اذار مارس الماضي. لكن حتى اتضاح الامور فان الشارع الايطالي سيشهد خضات ابرزها اقتصادية مع انخفاض قيمة اليورو الذي يشكل على ما يبدو محور صراع القوى السياسية بين مدافع عن الارتباط بالاتحاد الاوروبي ومطالب باستقلالية العلم الايطالي.



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