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مقاتلة الجيل الرابع "سو-35" ترقى إلى نظيرتها من الجيل الخامس

مقاتلة الجيل الرابع
الخميس ٣١ مايو ٢٠١٨ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

رأت مجلة "The National Interest" أنه من غير المحتمل في المنظور القريب أن تحل مقاتلات الجيل الخامس الروسية "سو-57" محل مقاتلات الجيل الرابع المتطورة "سو-35" في سلاح الجو الروسي.

العالماوروبا

وأكدت المجلة أن طائرة "سو-35" هي "أقوى" المقاتلات الروسية، فعلى الرغم من أنها طورت بهدف انتزاع التفوق الجوي، إلا أنها قادرة أيضا على القيام بتوجيه ضربات قاصمة لأهداف جوية.

ويشدد صاحب التقرير على أن "سو–35" قد أثبتت مقدرتها منذ وقت طويل، ولذلك يعتقد أن إنفاق الأموال على مقاتلة "سو–57" الأحدث، قد يثير الشكوك.

ويزعم التقرير في هذا السياق أن "سو–57" صنعت على أساس أنظمة طورت خصيصا لـ "سو–35" ، فيما التحسين الرئيس في هذه المقاتلة الجديدة يتمثل في الهيكل الذي يتعين أن يرفع من مستوى تخفيها.

مقاتلة الجيل الخامس الروسية تمتلك محطة رادار مزودة بشبكة هوائيات نشطة  طراز "H036 بيلكا"، ويعتقد صاحب التقرير أن هذا الرادار قريب الشبه بمثيله في "سو-35"، كما يذهب أيضا إلى أن "سو-57" حاليا مزودة بمحرك المرحلة الأولى "AL-41F1"، وهو مطور ومشتق، وفق التقرير، عن محركات "AL-41F1C" المخصصة لـ"سو–35".

وتفيد المجلة الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية بأن محرك طائرة الشبح الروسية "سو -57"  الجديد الذي يشار إليه باسم "المنتج 30" لا يزال قيد الاختبار، ولهذا يستنتج أن طائرة الجيل الرابع الروسية "سو-35" لا تتخلف عن مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57" الأكثر تطورا.

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