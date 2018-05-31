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كييف تمارس ضغوطا على المتهم بمحاولة "اغتيال" الصحفي الروسي

كييف تمارس ضغوطا على المتهم بمحاولة
الخميس ٣١ مايو ٢٠١٨ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن يفغيني سولودكو محامي الدفاع عن المشتبه بمحاولة اغتيال الصحفي الروسي أركادي بابتشينكو في كييف الیوم الخمیس ، أن موكله يواجه ضغطا واستفزازات من قبل التحقيق الجاري في الواقعة.

العالم - اوروبا

وكتب سولودكو على صحفته في فيسبوك: "يعمل المحامون من شركتنا حاليا مع "المتورط" بمحاولة اغتيال أركادي بابتشينكو. وانطباعنا الأول أنه استفزاز منظم بشكل بشع. ولقد فشلت محاولة تخويف المشتبه به. وسنواصل دراسة هذه القضية".

وكانت وزارة الداخلية الأوكرانية أعلنت مساء الثلاثاء الماضي مقتل الصحفي الروسي أركادي بابتشينكو برصاص مجهول داخل شقته في العاصمة الأوكرانية كييف. واتهم رئيس الوزراء الأوكراني فلاديمير غرويسمان موسكو بأنها متورطة في هذا الاغتيال. فيما سخر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف من هذه الاتهامات.

ومن ثم ظهر أركادي بابتشينكو في مؤتمر صحفي لهيئة الأمن الأوكرانية أمس الأربعاء. وقال رئيس الهيئة فاسيلي غريتساك إن الأنباء عن "اغتيال" بابتشينكو كانت جزءا من العملية الخاصة الهادفة لمنع محاولة اغتياله، متهما من جديد المخابرات الروسية بتورطها في محاولة اغتياله عن طريق مواطن أوكراني، مشيرا إلى أنه قد احتجز ويقدم إفادته عن الواقعة.

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