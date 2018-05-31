البث المباشر
زوارق الاحتلال تحاصر قوارب صيد فلسطينية قبالة شاطئ بحر مدينة غزة وتقوم برش المياه العادمة عليهم
الأمم المتحدة: القتال بمدينة درنة الليبية يتصاعد بصورة غير مسبوقة مع استمرار الغارات
رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بيونغ يانغ
الإعلام العبري: اندلاع حريق في منطقة "كيسوفيم" و خلف كيبوتس "العين الثالثة" بفعل طائرة ورقية حارقة أطلقت من غزة
قوات الاحتلال تطلق النار تجاه ثلاثة شبان اقتربوا من السياج الحدودي شرق عبسان جنوب قطاع غزة
صائب عريقات: تجاوزنا أزمة تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمدالله في غزة مع حركة حماس
اندلاع حريق في الأراضي المحتلة شرق بيت حانون عقب استهدافها بطائرة ورقية حارقة
اشتعال حريق كبير في موقع "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي شرق بلدة القرارة جنوب قطاع غزة، دون معرفة الأسباب
حماس تثمن موقف الكويت وروسيا في إفشال مشروع أميركا ضد المقاومة الفلسطينية في مجلس الامن
المبعوث الأممي إلى اليمن يصل السعودية في جولة جديدة

بوغدانوف يشرح مواضع اللقاء الثلاثي المرتقب في عمان

بوغدانوف يشرح مواضع اللقاء الثلاثي المرتقب في عمان
الخميس ٣١ مايو ٢٠١٨ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخارجية الروسية أن اللقاء الثلاثي المزمع عقدة بين روسيا والولايات المتحدة والأردن في عمان، سيبحث سبل وقف إطلاق النار في الجنوب السوري.

العالم - سوريا

وقال نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، بهذا الشأن للصحفيين، إن الجانب الروسي ينتظر من واشنطن تنسيق موعد ومستوى اللقاء الثلاثي في عمان.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الأردن اقترح إجراء اللقاء الثلاثي في عمان على المستوى الوزاري، مضيفا "نحن مستعدون لذلك" حسبما افاد وكالة إنترفاكس.

ولفت إلى أن اللقاء الثلاثي في عمان سيبحث وقف إطلاق النار في الجنوب السوري، وقال: "نحن نؤيد حقا وقف إطلاق النار.. الفراغ في هذه المنطقة يسمح لبعض الراديكاليين والإرهابيين بملئه. ونرى أن العسكريين السوريين يجب أن يقفوا على الحدود الجنوبية".

6-2

روابط ذات صلة

بوغدانوف يبحث مع "منصة موسكو" التسوية في سوريا

بوغدانوف يدلي بتصريحات حول تسليم "إس-300" لسوريا قد تغضب الأعداء !

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

التهديد بالحرب متى وكيف؟

"هلال رمضان" يتسبب في حالة من الجدل في مصر!

كييف تمارس ضغوطا على المتهم بمحاولة "اغتيال" الصحفي الروسي

مصادر الحريري للشرق الأوسط: مطلب الحريري بحصة وزارية يجب ألا يشكل إحراجا لعون

محاولات نداء تونس لتخيف الصراع مع الشاهد

الاسراع في تشكيل الحكومة يشكل منطلقا اساسيا لتفعيل النمو

طالب أميركي عرض مدرسته للبيع على الإنترنت

خلال استقباله وفدا اميركيا.. عون: "اسرائيل" تواصل انتهاك القرار 1701

امرأة أميركية تصارع دبا وتنجو بحياتها

لافروف يضع أكاليل زهور عند تمثال مؤسس كوريا الشمالية

مقاتلة الجيل الرابع "سو-35" ترقى إلى نظيرتها من الجيل الخامس

كتلة الصدر تتهم نوابا خاسرين بمحاولة اشعال الفتنة

لماذا صناعة الشوكولا تمر بأزمة وجودية!

وزير داخلية عبد ربه منصور يزور الإمارات لإزالة التوتر

شاهد.. ازمة تشكيل حكومة في ايطاليا والمعارضة تطالب بانتخابات مبكرة

مقتل واصابة عناصر من الحشد الشعبي بانفجار على طريق الطوز - تكريت

عون مع مساعدة أميركية لإعادة النازحين السوريين

فيديو .. القسام يعرض مشاهد لقصفه مستوطنات الاحتلال بمحيط غزة

هكذا ردت الخارجية المصرية على  تصريحات بروكسل عن توقيف النشطاء المصريين!

المنامة تسعى لحظر مظاهر المشاركة الديمقراطية بالانتخابات

الأکثر مشاهدة