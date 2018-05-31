بوغدانوف يشرح مواضع اللقاء الثلاثي المرتقب في عمان

العالم - سوريا

وقال نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، بهذا الشأن للصحفيين، إن الجانب الروسي ينتظر من واشنطن تنسيق موعد ومستوى اللقاء الثلاثي في عمان.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الأردن اقترح إجراء اللقاء الثلاثي في عمان على المستوى الوزاري، مضيفا "نحن مستعدون لذلك" حسبما افاد وكالة إنترفاكس.

ولفت إلى أن اللقاء الثلاثي في عمان سيبحث وقف إطلاق النار في الجنوب السوري، وقال: "نحن نؤيد حقا وقف إطلاق النار.. الفراغ في هذه المنطقة يسمح لبعض الراديكاليين والإرهابيين بملئه. ونرى أن العسكريين السوريين يجب أن يقفوا على الحدود الجنوبية".

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