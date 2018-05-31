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كندا تستعد لـ"الانتقام" من الولايات المتحدة

كندا تستعد لـ
الخميس ٣١ مايو ٢٠١٨ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

توعدت كندا بالرد على أي رسوم جمركية ستقوم الولايات المتحدة بفرضها على واردات الألومنيوم والصلب بعد نهاية الأسبوع الجاري.

العالم - أمریکا

وذكرت صحيفة "تورونتو ستار" نقلا عن مسؤول رفيع المستوى أن السلطات الكندية تستعد "لانتقام تجاري" ردا على أي رسوم جمركية قد تفرض على واردات الألومنيوم والصلب من كندا.

ووفقا للمسؤول فإن أوتاوا تنظر في "مجموعة كاملة من الخيارات"، التي من الممكن أن تستخدم في حال أدرجت كندا في قائمة البلدان التي تخضع وارداتها لرسوم جمركية.

يشار إلى أن الإعفاءات المؤقتة التي قد أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص كندا ستنقضي نهاية الأسبوع الحالي.

وكانت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند قد أكدت في وقت سابق أن كندا "سترد بطريقة مناسبة" على أي رسوم جمركية تفرضها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم.

وقالت إن أوتاوا تعتبر المحادثات بشأن إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" والرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم مسألتين منفصلتين.

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