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واشنطن تتجه لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية

واشنطن تتجه لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية
الخميس ٣١ مايو ٢٠١٨ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعرفات جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألومنيوم من أوروبا ابتداء من غد الجمعة بعد فشل مفاوضات استمرت أسابيع في التوصل إلى تسوية.

العالم امیرکا

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أمس الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة أنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق في اللحظة الآخيرة، وأن الإعلان عن الرسوم المفروضة يمكن أن يصدر الخميس.

واستمر المسؤولون التجاريون من واشنطن وبروكسل بمفاوضاتهم من أجل التوصل إلى حلول مثل تحديد حصص الاستيراد، وذلك لاقناع ترامب بتمديد إعفاء الاتحاد الأوروبي من الرسوم التي تبلغ 25% على الصلب و10% على الألومنيوم.

وفرض ترامب هذه الرسوم في مارس لمواجهة مشكلة زيادة العرض في الأسواق من هذه المعادن، وبالرغم من أن هذا الإجراء كان يستهدف الصين إلا أنه أضر بحلفاء الولايات المتحدة أيضا.

وأعفت واشنطن كندا والمكسيك من زيادة التعرفات، في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات لإعادة تجديد اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، فيما وافقت كوريا الجنوبية على نظام الحصص بدلا من زيادة التعرفات.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بالرد بالمثل على إجراءات الولايات المتحدة وذلك بفرض رسوم على بضائع أمريكية مثل دراجات هارلي دايفيدسون، وسراويل الجينز، ومشروب الويسكي الأمريكي.

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