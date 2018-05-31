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المحرض على قتل الأمير جورج.. يقر بذنبه

المحرض على قتل الأمير جورج.. يقر بذنبه
الخميس ٣١ مايو ٢٠١٨ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

أقر بريطاني، اقترح أن يستهدف متطرفون الأمير جورج البالغ من العمر أربعة أعوام والذي سيصبح ملك بريطانيا في المستقبل، بذنبه في تهم بالإرهاب، الخميس.


العالم-منوعات

ونشر حسنين رشيد (32 عاماً) معلومات على تطبيق تلغرام لتشجيع إرهابيين على شن هجمات، كما قدم معلومات لمساعدتهم في أهداف محتملة مثل ملاعب كرة القدم.

وقال مدعون إن هذه المعلومات تتضمن صورة للأمير جورج ابن الأمير وليام حفيد الملكة إليزابيث وزوجته كيت، والثالث في ترتيب ولاية العرش بجانب صورة مظللة لإرهابي.

وتضمنت التدوينة عنوان مدرسة الأمير جورج في جنوب غرب لندن، والتي التحق بها في أيلول/سبتمبر. وكتب على الصورة تعليق "حتى الأسرة المالكة لن تُترك وشأنها".

وقالت الشرطة إن رشيد نفى في بادئ الأمر الاتهامات، لكنه غير أقواله خلال محاكمته في محكمة وولوويتش كراون إلى مذنب، وأقر بثلاث تهم، منها المشاركة في الإعداد لعمل إرهابي والتشجيع على الإرهاب.

وسيصدر حكم بحقه في 28 حزيران/يونيو.

وذكر مدعون أن تدوينات رشيد وهو من منطقة نلسون في شمال غرب إنجلترا، شملت أيضاً خريطة لشارع سيكس أفنيو في مدينة نيويورك الأميركية. وجاء في التعليق المصاحب للخريطة "موكب الهالوين في نيويورك. هل أعددتم العدة؟ بدأ العد العكسي".

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