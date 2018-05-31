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توتر جديد بين اوروبا و امريكا

برلين:التدابير الأمريكية "غير القانونية" بشأن زيادة الرسوم التجارية

برلين:التدابير الأمريكية
الخميس ٣١ مايو ٢٠١٨ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بأن برلين تعتبر التدابير الأحادية الأمريكية لزيادة رسوم الفولاذ والألمنيوم لدول الاتحاد الأوروبي غير قانونية.

العالم - أوروبا 

 

وقال ماس للصحفيين: "الحكومة الفدرالية ترفض الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الفولاذ والأمنيوم، نعتبر أن هذه التدابير الأحادية غير قانونية".

وأردف: "هذه التدابير محفوفة بخطر زيادة التصعيد ما سيضر في نهاية المطاف بالجميع".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت اليوم عن فرض رسوم على الفولاذ والألمنيوم المستورد إليها بنسبة 25 في المئة و10 في المئة للمواد المستوردة من أوروبا وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية، باستثناء الأرجنتين، بحسب الإعلان الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي.

وتدخل الرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الجمعة 1 حزيران/ يونيو.

من جهة ثانية صرح رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة لا يترك أمام الاتحاد الأوروبي خيارا آخرا سوى فرض تدابير ردية.

وقال يونكر للصحفيين: "أنا قلق من هذا القرار. الاتحاد الأوروبي يعتبر الرسوم الأمريكية أحادية الجانب غير مبررة ومتناقضة مع قوانين منظمة التجارة العالمية. إنها حمائية اقتصادية بحتة".

وأكدت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا  مالمستروم، على أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ خطوات جديدة لحماية السوق الأوروبي ضد القيود الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة عليه، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن رد بروكسل سيكون بإطلاق قضية تسوية النزاع في منظمة التجارة العالمية.

وقالت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم في بيان صحافي اليوم الخميس: "اليوم يوم سيء للتجارة العالمية، لقد بذلنا كل ما في وسعنا لتجنب هذه النتيجة. خلال الشهرين الماضيين تحدثت في مناسبات عديدة مع وزير التجارة الأمريكي، ولإعفاء الاتحاد الأوروبي بشكل كامل ودائم وغير مشروط من هذه التعريفات، وهذا أيضا ما طالب به قادة الاتحاد الأوروبي".

وتابعت سيسيليا، "والآن بعد أن أصبح لدينا وضوح، سيكون رد الاتحاد الأوروبي متناسبًا ووفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية سنقوم الآن بإطلاق قضية تسوية النزاع في منظمة التجارة العالمية، لأن هذه الإجراءات الأمريكية تتعارض بشكل واضح مع القواعد الدولية المتفق عليها، كما سنفرض تدابير إعادة التوازن واتخاذ أية خطوات ضرورية لحماية الاتحاد الأوروبي من القيود الأمريكية".   

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