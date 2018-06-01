مادورو يوافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين خلال 24 ساعة

العالم- الاميركيتان

وقالت غوميز، عبر التلفزيون الرسمي: "كان رد الرئيس، أنه من المقرر في الـ 24 ساعة القادمة، أن تبدأ عملية إطلاق السراح، ونحن على استعداد، أن نكون هنا لنشهد إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، الذين بدأوا بالحصول على الحرية".

وقد عقد الاجتماع في قصر الرئاسة "ميرافلوريس" في كاراكاس.

بعد الانتخابات الرئاسية في 20 أيار/مايو، والتي فاز فيها مادورو مرة أخرى، قال الزعيم الفنزويلي، إنه سيسعى إلى إطلاق سراح المعارضين، الذين أدينوا أو اعتقلوا بتهمة "العنف السياسي".

هذا وقد أطلق سراح حوالي 20 شخصا في ولاية زوليا.

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