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مادورو يوافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين خلال 24 ساعة

مادورو يوافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين خلال 24 ساعة
الجمعة ٠١ يونيو ٢٠١٨ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت حاكمة ولاية تاتشيرا الفنزويلية، ليدي غوميز، وهي إحدى أربعة مشاركين من المعارضة في الاجتماع مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح السجناء السياسيين خلال يوم.

العالم- الاميركيتان

وقالت غوميز، عبر التلفزيون الرسمي: "كان رد الرئيس، أنه من المقرر في الـ 24 ساعة القادمة، أن تبدأ عملية إطلاق السراح، ونحن على استعداد، أن نكون هنا لنشهد إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، الذين بدأوا بالحصول على الحرية".

وقد عقد الاجتماع في قصر الرئاسة "ميرافلوريس" في كاراكاس.

بعد الانتخابات الرئاسية في 20 أيار/مايو، والتي فاز فيها مادورو مرة أخرى، قال الزعيم الفنزويلي، إنه سيسعى إلى إطلاق سراح المعارضين، الذين أدينوا أو اعتقلوا بتهمة "العنف السياسي".

هذا وقد أطلق سراح حوالي 20 شخصا في ولاية زوليا.

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