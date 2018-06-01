البث المباشر
الحوثي يتوعد تحالف العدوان بمفاجآت مؤلمة في الساحل الغربي
مصدر عسكري يمني: تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة من قبل وحدة الهندسة في الجيش واللجان الشعببية في جبهة الساحل الغربي ومصرع من كان على متنها
مراسل العالم :إصابة شخص في بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي جراء اعمال قنص متتالية من ناحية رام حمدان المجاورة.
٢٥٠ ألف مصلي أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان.
مراسل العالم: إستشهاد مواطن متأثرا بجراحه التى أصيب بها جراء قصف صاروخي من العدوان السعودي على مديرية رازح الحدودية بصعدة
مراسل العالم: انقطاع بث عدد من القنوات الفضائية ومنها القنوات السورية بسبب عطل فني من المصدر
مصادر فلسطينية: ارتقاء شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق غزة
الكوريتان اتفقتا على عقد مباحثات عسكرية يوم 14 يونيو
البرلمان الأوروبي: سنرد على قرار ترامب بكل الوسائل المتاحة للدفاع عن مصالحنا
قوات الاحتلال تغلق باب الجديد في القدس المحتلة بزعم وجود جسم مشبوه.

موقع أمريكي: معركة عالمية كبرى تشتعل بين ثلاث دول

موقع أمريكي: معركة عالمية كبرى تشتعل بين ثلاث دول
الجمعة ٠١ يونيو ٢٠١٨ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

العالم - الاميركيتان

تواجه الولايات المتحدة الأمريكية تحديا كبيرا على المستوى العالمي، يجبرها على البحث عن سبل بديلة لإعادة نشر قواتها في عدة مناطق حول العالم وخاصة في أوروبا، ضمن معركة عالمية كبرى تشارك فيها روسيا والصين.

وذكر موقع "ستراتفور" البحثي الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تغيير استراتيجية توزيع ومناطق تمركز قواتها حول العالم، للحفاظ على وجودها عالميا في مواجهة النفوذ العسكري المتنامي لروسيا والصين.

ولتحقيق ذلك ستكون واشنطن مضطرة لإعادة النظر في أولوياتها الخاصة بمناطق نشر القوات العسكرية، خاصة في أوروبا والمحيط الهادئ، بحسب الموقع، الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تبذل جهودا كبيرا لإعادة حشد قواتها في مواقع تجعلها قادرة على الاحتفاظ بمكانة قوية في صراع النفوذ بينها وبين القوى الكبرى.

وذكر الموقع أن حجم القوات الأمريكية في أوروبا عام 1988 كان أكثر من 350 ألف جندي، لكن هذا الرقم ظل يتناقص خلال 3 عقود حتى وصل إلى حوالي 50 ألف جندي عام 2018.

وتوجد القوات الأمريكية في 3 دول أوروبية هي ألمانيا، وبريطانيا، وتركيا، بحسب الموقع، الذي أوضح أن حجم القوات الأمريكية في ألمانيا كان الأكبر في أوروبا منذ عام 1988، حيث وصل إلى 250 ألف جندي، لكن هذا الرقم انخفض إلى أقل من 50 ألف جندي العام الجاري.

وتراجع حجم القوات الأمريكية في بريطانيا، التي كان يوجد بها حوالي 30 ألف جندي، بينما لم يشهد تواجد القوات الأمريكية في تركيا تراجعا كبيرا خلال العقود الثلاثة الماضية، رغم أن حجم تلك القوات قد لا يتجاوز عدة آلاف جندي.

102

روابط ذات صلة

تظاهرات في وسط اسطنبول ... اليكم التفاصيل!

في اول ايام الصيف... الثلوج تهطل على تترستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ناشط تونسي: على السبسي ابعاد نجله عن حركة "النداء" اذا أراد حل أزمته

السفارة الأمريكية بالخرطوم؛ تدعو حكومة السودان لجمع السلاح والحوار مع الحركات المسلحة

الزهار: من يراهن على أميركا سيخسر نفسه وشعبه

استئناف مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي

تونس..تعيين رئيس جديد لأركان جيش البرّي

الحوثي يتوعد تحالف العدوان بمفاجآت مؤلمة

هذه الصورة من السبسي تثير الجدل في تونس

من كيم جونغ أون الى ترامب.. رسالة مختومة

إندونيسيا ترفع مستوى التحذير جراء ثوران بركاني في جزيرة جاوة

السجن 6 أشهر للمعتمرين المتأخرين عن مغادرة السعودية

الجيش الحر يذل أهل الغوطة وتسوية إدلب على غرار جبهة الجنوب

بطولة رولان غاروس عقدة ديميتروف تتواصل بخروجه من الدور الثالث

كيف تؤثر الأجهزة الذكية على النوم؟

بطولة رولان غاروس زفيريف يتأهل الى الدور الرابع بعد عناء

خاص بالعالم.. رغم الحرارة المرتفعة والاجواء الرمضانية..غزة تحيي مسيرات العودة الكبرى

مباريات ودية خسارة كوريا الجنوبية امام البوسنة 1-3

مباريات ودية استراليا تتحضر للمونديال بفوز كبير على التشيك 4-0

العلماء يكتشفون كيفية عمل "الدماغ الثاني"

نائب إيراني: البرلمان يدرس مشروع إلزامات الحكومة للتفاوض مع أوروبا بصفة مستعجلة

تشديد التدابير الامنية في حدود ألمانيا والنمسا

الأکثر مشاهدة