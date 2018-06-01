هذا ما فضحه تعليق البنتاغون على تصريحات الأسد !

العالم - سوریا

وقال سيفكوف في حديث لقناة "RT" إن تحذير وزارة الدفاع الأمريكية القوات الحكومية السورية من شن أي هجوم على العسكريين الأمريكيين أو حلفاء الولايات المتحدة في سوريا، "واضح بما فيه الكفاية، الولايات المتحدة تريد أن تحافظ على موطئ قدم لها في سوريا بأي ثمن، نظرا لما تكتسبه سوريا من أهمية جيوسياسية بالنسبة لواشنطن".

وأوضح الخبير أن سوريا لن تقبل بتقسيم البلاد، وسعي دمشق إلى تحرير كل الأراضي السورية هو أمر قانوني، في حين أن الولايات المتحدة تحتل أراضي الدولة السورية، ووجودها مخالف للقانون.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتحجج بمحاربة الإرهاب، وهي من تصنعه.

وجاء تعليق الخبير الروسي بعد أن اعتبر البنتاغون عزم دمشق على استعادة الأراضي الواقعة في شمال وشرق سوريا التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" فكرة سيئة.

وكان الأسد قد قال في مقابلة اعلامية إن الحكومة السورية ستستعيد الأراضي الواقعة في شمال وشرق سوريا التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" سواء عن طريق المفاوضات أو بالقوة، ملمحا إلى احتمال اللجوء للقوة لطرد القوات الأمريكية من تلك الأراضي.