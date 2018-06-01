البث المباشر
الحوثي يتوعد تحالف العدوان بمفاجآت مؤلمة في الساحل الغربي
مصدر عسكري يمني: تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة من قبل وحدة الهندسة في الجيش واللجان الشعببية في جبهة الساحل الغربي ومصرع من كان على متنها
مصادر فلسطينية: استشهاد فتاة فلسطينية مسعفة برصاص الاحتلال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
مراسل العالم :إصابة شخص في بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي جراء اعمال قنص متتالية من ناحية رام حمدان المجاورة.
٢٥٠ ألف مصلي أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان.
مراسل العالم: إستشهاد مواطن متأثرا بجراحه التى أصيب بها جراء قصف صاروخي من العدوان السعودي على مديرية رازح الحدودية بصعدة
مراسل العالم: انقطاع بث عدد من القنوات الفضائية ومنها القنوات السورية بسبب عطل فني من المصدر
مصادر فلسطينية: ارتقاء شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق غزة
الكوريتان اتفقتا على عقد مباحثات عسكرية يوم 14 يونيو
البرلمان الأوروبي: سنرد على قرار ترامب بكل الوسائل المتاحة للدفاع عن مصالحنا

كفاك تغريدا يا ترامب...

كفاك تغريدا يا ترامب...
الجمعة ٠١ يونيو ٢٠١٨ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

كشف استطلاع حديث للرأي أن أغلب الأميركيين يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب ينشر تغريدات أكثر مما ينبغي على حسابه بموقع "تويتر".

العالم-منوعات

وحسب الاستطلاع الذي أجراه مركز "مورنينغ كونسلت" وصحيفة "بوليتيكو" وشارك فيه 1995 شخصا، فإن 72 بالمئة من الذين استطلعت آراؤهم قالوا إن ترامب "يفرط في التغريد".

ويزيد هذا الرقم في الاستطلاع الذي أجري بين 23 و29 مايو، بنسبة 16 بالمئة عن نتيجة استطلاع مشابه في ديسمبر 2016، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحتى بقياس نتائج الجمهوريين المشاركين في الاستطلاع، فإن الأغلبية (58 بالمئة) من المنتمين لحزب ترامب يرون أنه يستخدم منصة التواصل الاجتماعي أكثر من اللازم، مقابل 27 قالوا إنه يغرد باعتدال، و3 بالمئة يعتقدون أنه لا يستخدم "تويتر" بالشكل الكافي.

ويعتبر "تويتر" الأداة الرئيسية التي يستخدمها ترامب لإبداء آراءه وإعلان قراراته وحتى مهاجمة خصومه.

وأحيانا ما يدلي الرئيس الأميركي على "تويتر" بتصريحات، قبل أن يبلغ بها المسؤولين في إدارته.

ويمتلك ترامب على "تويتر" 52.3 مليون متابع، ويعد حسابه الأكثر متابعة بين حسابات زعماء العالم على الموقع.

 

روابط ذات صلة

تغريدات تتسبب في سجن حقوقي سعودي ست سنوات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

جائزة إيطاليا الكبرى الايطالي ايانوني يتصدر حصة التجارب الثانية

ناشط تونسي: على السبسي ابعاد نجله عن حركة "النداء" اذا أراد حل أزمته

السفارة الأمريكية بالخرطوم؛ تدعو حكومة السودان لجمع السلاح والحوار مع الحركات المسلحة

الزهار: من يراهن على أميركا سيخسر نفسه وشعبه

استئناف مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي

تونس..تعيين رئيس جديد لأركان جيش البرّي

الحوثي يتوعد تحالف العدوان بمفاجآت مؤلمة

هذه الصورة من السبسي تثير الجدل في تونس

من كيم جونغ أون الى ترامب.. رسالة مختومة

إندونيسيا ترفع مستوى التحذير جراء ثوران بركاني في جزيرة جاوة

السجن 6 أشهر للمعتمرين المتأخرين عن مغادرة السعودية

الجيش الحر يذل أهل الغوطة وتسوية إدلب على غرار جبهة الجنوب

بطولة رولان غاروس عقدة ديميتروف تتواصل بخروجه من الدور الثالث

كيف تؤثر الأجهزة الذكية على النوم؟

بطولة رولان غاروس زفيريف يتأهل الى الدور الرابع بعد عناء

خاص بالعالم.. رغم الحرارة المرتفعة والاجواء الرمضانية..غزة تحيي مسيرات العودة الكبرى

مباريات ودية خسارة كوريا الجنوبية امام البوسنة 1-3

مباريات ودية استراليا تتحضر للمونديال بفوز كبير على التشيك 4-0

العلماء يكتشفون كيفية عمل "الدماغ الثاني"

نائب إيراني: البرلمان يدرس مشروع إلزامات الحكومة للتفاوض مع أوروبا بصفة مستعجلة

الأکثر مشاهدة