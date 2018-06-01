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ميلانيا ترامب تخرج عن صمتها

ميلانيا ترامب تخرج عن صمتها
الجمعة ٠١ يونيو ٢٠١٨ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

بعد اللغط الكثير الذي أثاره غياب سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب عن الأضواء، قررت الخروج عن صمتها وتكميم الأفواه.

العالمأمریکا

وغردت ميلانيا ترامب، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتبت: "أرى أن وسائل الإعلام تعمل لوقت إضافي لتخمن أين أنا وماذا أفعل. اطمئنوا. أنا هنا في البيت الأبيض مع عائلتي".

وكان آخر ظهور لميلانيا مع ترامب خلال استقبال أمريكيين كانوا محتجزين في كوريا الشمالية، في العاشر من مايو الماضي، أي منذ 21 يوما، وتزايدت الشائعات حول وجود خلافات كبيرة بين ميلانيا وزوجها ترامب، حتى إن البعض خمّن أن الرئيس الأمريكي هو من كتب التغريدة.

وخضعت سيدة أمريكا الأولى لعملية إحداث انسداد، في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، لعلاج حالة مرضية في الكلى. وقال البيت الأبيض في بيان له، إن العملية كانت ناجحة ودون أي مضاعفات.

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