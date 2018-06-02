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مبعوث لكوريا الشمالية يلتقي ترامب في البيت الأبيض

مبعوث لكوريا الشمالية يلتقي ترامب في البيت الأبيض
الجمعة ٠١ يونيو ٢٠١٨ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

التقى مسؤول كبير من كوريا الشمالية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة في البيت الأبيض لتسليم رسالة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مع محاولة البلدين إعادة خطط عقد قمة بينهما إلى مسارها.

العالم - الاميركيتان

وكيم يونج تشول مساعد مقرب من الزعيم الكوري الشمالي وهو أكبر مسؤول من كوريا الشمالية يجري محادثات في البيت الأبيض منذ أن زار مبعوث كبير الرئيس السابق بيل كلينتون في 2000، وقد دخل المبعوث الكوري المكتب البيضاوي لمقابلة ترامب.

كانت الولايات المتحدة قد وضعت كيم يونج تشول، الذي عمل في السابق حارسا شخصيا للزعيم الراحل كيم جونج إيل والد الزعيم الحالي، على قائمة سوداء لمنعه من دخول الولايات المتحدة بسبب دوره في المؤسسة العسكرية في بلاده.

وبعد أن تبادلا التهديدات والإهانات منذ تولي ترامب السلطة العام الماضي، تحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية عقد قمة تاريخية كانت مقررة في الأصل في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة.

ويأمل ترامب أن يجتمع مع زعيم كوريا الشمالية للضغط على بيونغ يانغ للتخلي عن أسلحتها النووية.

وفي تصريحات لرويترز أمس الخميس هون ترامب من فرص حدوث انفراجة سريعة في المحادثات. وقال لرويترز "أود إتمام ذلك خلال اجتماع واحد".

لكن في كثير من الأحيان لا تسير الاتفاقات بهذه الطريقة. هناك احتمال كبير لا يتم ذلك خلال اجتماع أو اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات. لكننا سننجز ذلك في مرحلة ما".

وينظر إلى رسالة كيم على أنها مؤشر على عودة احتمالات عقد القمة بعدما ألغاها ترامب في أواخر الشهر الماضي بسبب "العداء الظاهر" من جانب كوريا الشمالية.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول بحكومة أجنبية اطلع على محتواها إنها رسالة بسيطة. وأضافت أن الرسالة تعبر عن اهتمام الزعيم الكوري الشمالي بالاجتماع دون تقديم أي تنازلات تذكر أو تهديدات.

وفي سيئول، عبر مفاوضون أمريكيون عن تفاؤلهم بعد الاجتماع مع نظرائهم من كوريا الشمالية لإجراء محادثات تحضيرية في بانمونجوم على الحدود المحصنة بين الكوريتين.

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