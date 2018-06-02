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فيتو اميركي ضد مشروع قرار اممي يدعو لحماية الفلسطينيين

فيتو اميركي ضد مشروع قرار اممي يدعو لحماية الفلسطينيين
الجمعة ٠١ يونيو ٢٠١٨ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

استخدمت الولايات المتحدة الجمعة حق النقض ضد مشروع قرار اممي قدمته الكويت باسم الدول العربية يدعو لحماية الفلسطينيين.

العالم - فلسطين المحتلة

وحظي القرار بتأييد عشر دول بينها الصين وفرنسا وروسيا، ولم ترفضه سوى الولايات المتحدة، بينما امتنعت اربع دول عن التصويت بينها بريطانيا.

ويحتاج اي مشروع قرار في مجلس الامن لموافقة تسعة من اعضائه وعدم استخدام اي من الدول الخمس الدائمة العضوية (بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وروسيا، والصين) لحق النقض "الفيتو".

وحاولت الولايات المتحدة القاء اللوم على حركة حماس حيث زعمت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قبيل التصويت: ان حركة حماس تتحمل المسؤولية الأساسية عن ظروف العيش المروعة في غزة".

وتقول حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي إن هجماتهما الأخيرة تأتي ردا على استشهاد ما لا يقل عن 116 فلسطينيا منذ 30 آذار/مارس على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي.

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