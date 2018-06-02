البث المباشر
مندوب بوليفيا في مجلس الأمن: "مجلس الأمن أصبح محتلاً بوجود عضو دائم يصوت باستمرار لصالح إسرائيل"
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن يعلن اسقاط مروحية اباتشي سعودية في الساحل الغربي
ملك السعودية يصدر امرا بانشاء وزارة باسم وزارة الثقافة وتعديل اسم وزارة الثقافة والإعلام إلى (وزارة الإعلام)
ملك السعودية يصدر امرا بانشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
مصدر عسكري يمني: تدمير دبابة سعودية بصاروخ موجه في تبة الرمضة بجيزان.
مراسل العالم: فلسطينيو حيفا بالعشرات يتضامنون بمسيرة مع غزة وضد اجراءات الاحتلال.
مراسل العالم:مصرع واصابة 75 مرتزقا واسر 10 اخرين بعملية للقوات اليمنية المشتركة ضد ما يسمى باللواء الخامس في الساحل
مراسل العالم:القوات اليمنية المشتركة تقضي على كتيبة كاملة من المرتزقة بمنطقة الفازة جنوبي مديرية التحيتا بالساحل الغربي
مصادر اردنية:محتجون يغلقون الطريق المؤدي الى الديوان الملكي بالإطارات المشتعلة احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية
مصادر اردنية:محتجون يغلقون طريق عمان-جرش بالإطارات المشتعلة احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية ورفع الاسعار

محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا قبل اجتماع ترامب وبوتين

محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا قبل اجتماع ترامب وبوتين
السبت ٠٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

رجحت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم السبت، نقلا عن مصادر مطلعة، ان يعقد رئيسا هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأمريكية والروسية، جوزيف دانفورد وفاليري غيراسيموف، محادثات قبل الاجتماع المحتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

العالم - أوروبا

 وكتبت الصحيفة: أن "الهدف من هذه المحادثات تهدئة الصراع في سوريا." 

هذا وفي وقت سابق أعلنت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على الموقف أن البيت الأبيض يجري محادثات أولية بشأن عقد اجتماع محتمل بين  ترامب و بوتين، وأشارت الصحيفة إلى أن السفير الأمريكي في روسيا، جون هانتسمان متواجد حاليا في الولايات المتحدة للمساعدة في الترتيب لهذا الاجتماع، مضيفة أن الإعداد لهذا اللقاء مازال في مرحلة مبكرة، حيث لم يتحدد بعد مكان أو تاريخ هذا الاجتماع.

وكشفت الصحيفة أن ترتيب اللقاء بين بوتين وترامب يعد من أولويات أجندة عمل السفير هانتسمان.

هذا وفي وقت سابق، قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن مسألة اجتماع رئيسا روسيا والولايات المتحدة قبل قمة مجموعة العشرين في نوفمبر لم يتم التوصل إليها بعد.

يذكر أن العلاقات الروسية-الأمريكية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014. وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا وأمريكا هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.

روابط ذات صلة

روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر يونيو

اتهام روسيا بالتورط في اغتيال الصحفي بابتشينكو افتراء

سفير ايران في بيلاروسيا: لا احد في ايران يسعى للتفاوض مع اميركا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الى الجنوب ... من يقلق؟

شاهد.. الفيتو ضد الفلسطينيين يعزل أميركا في مجلس الأمن

إيران .. لحظات لا تنسى في كأس العالم

فيديو صادم يظهر ما يحدث للقلب عند التدخين!

الكويت تدرس طرح مشروع قرارها بشأن فلسطين أمام الجمعية العامة

استشهاد ممرضة فلسطينية على خط مسيرات العودة الكبرى

وزير الدفاع الأميركي يعرب عن نيته زيارة الصين نهاية يونيو الجاري

بروتوكول تأدية الرئيس المصري للقسم ومحتوى نص اليمين

محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا قبل اجتماع ترامب وبوتين

الصحة: الاحتلال تعمد قنص المسعفة رزان النجار

جريمة مصطنعة تخزي وزير خارجية أوكرانيا!

ملف لبنان على طاولة ابن سلمان شخصياً

البحرين: مطالبات باطلاق سراح زكية البربوري و فاطمة حسن

"فتوى" بإباحة الضربات الأمريكية على سوريا دون موافقة الكونغرس

شمخاني: "إسرائيل" متورطة باستشهاد المستشارين الإيرانيين بسوريا

منع «منقّبة» ألمانية من دخول تونس يثير سجالاً كبيراً

هل يدفع آل سعود باتجاه عرقلة الحكومة؟

تعرف على الحميات القاتلة..

عودٌ على بدء: "القوات" تحرّض على الحريري وتستنجد بواشنطن

شركة هندية للتكرير تسعى لشراء مليون برميل إضافي من النفط الإيراني

الأکثر مشاهدة