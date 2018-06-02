محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا قبل اجتماع ترامب وبوتين

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وكتبت الصحيفة: أن "الهدف من هذه المحادثات تهدئة الصراع في سوريا."

هذا وفي وقت سابق أعلنت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على الموقف أن البيت الأبيض يجري محادثات أولية بشأن عقد اجتماع محتمل بين ترامب و بوتين، وأشارت الصحيفة إلى أن السفير الأمريكي في روسيا، جون هانتسمان متواجد حاليا في الولايات المتحدة للمساعدة في الترتيب لهذا الاجتماع، مضيفة أن الإعداد لهذا اللقاء مازال في مرحلة مبكرة، حيث لم يتحدد بعد مكان أو تاريخ هذا الاجتماع.

وكشفت الصحيفة أن ترتيب اللقاء بين بوتين وترامب يعد من أولويات أجندة عمل السفير هانتسمان.

هذا وفي وقت سابق، قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن مسألة اجتماع رئيسا روسيا والولايات المتحدة قبل قمة مجموعة العشرين في نوفمبر لم يتم التوصل إليها بعد.

يذكر أن العلاقات الروسية-الأمريكية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014. وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا وأمريكا هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.