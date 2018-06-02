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روسيا: بدون حل القضية الفلسطينية سيبقى الشرق الأوسط مضطربا

روسيا: بدون حل القضية الفلسطينية سيبقى الشرق الأوسط مضطربا
السبت ٠٢ يونيو ٢٠١٨ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا علي ضرورة حل القضية الفلسطينية قائلا إن بدون حل القضية سيبقى الشرق الأوسط مضطربا.

العالم الأميرکيتان

في مؤتمره الصحافي الأول بعد تسلمه رئاسة مجلس الأمن لشهر حزيران/يونيو الحالي، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، ردا على سؤال حول معاناة الشعب الفلسطيني التي طالت كثيرا قال: آن أوان لإنهاء الاحتلال. فالصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو جوهر الصراع، وفي نفس الوقت المفتاح لحل تلك الأزمات في الشرق الأوسط. إن ما نراه الآن من محاولات لحل النزاع لا تشجع. لقد كان عندنا جلسة حول هذا النزاع الأسبوع الماضي وقلنا للأسف وبكل صراحة إن معاناة الفلسطينيين أصبحت رهينة للإضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وبدون أن يحل هذا النزاع وبطريقة مرضية للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي سيظل الشرق الأوسط منطقة إضطرابات وقلاقل”.

وأضاف السفير الروسي أن بلاده تؤيد الحل القائم على دولتين، قائلا “كنا نؤيده وما زلنا ولم نتردد لأننا نظن أنه هو الحل الوحيد المعقول والقابل للتطبيق. ولسنا وحدنا من يؤمن بهذا الحل”.

وردا على سؤال حول تفسيره لعلاقة بلاده “الحميمة” مع كيان الإحتلال الإسرائيلي علما أنها تنتهك القانون الدولي بشكل مستمر، في الوقت الذي تحاول فيه روسيا أن تقاوم الهيمنة الغربية، قال نيبنزيا: “نعم لدينا علاقات دافئة مع تل أبيب. نحن فعلا محظوظون أن يكون لدينا علاقات طيبة مع كل دول الشرق الأوسط بدون إستثناء، ليس كبعض الدول الأخرى. نعم علاقاتنا طيبة مع إسرائيل ونعرف أن لديها مخاوف أمنية حقيقية ولكن عندما يتعلق الأمر بالموضوع الفلسطيني فمواقفنا مبدئية من قضية الاحتلال”.

و ردا على سؤال حول دعوة مايكل لنك، المقرر الخاص لانتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، للاستماع له  في مجلس الأمن حول فشل إسرائيل في القيام بالتزاماتها كقوة احتلال كما ينص القانون الدولي، قال السفير الروسي “إن مجلس الأمن يبحث المسألة الفلسطينية شهريا، ونحن نقر أن الاحتلال غير شرعي، وهذه الأيام نبحث الأحداث المأساوية في غزة، وسنخصص جلسة  في الخامس والعشرين من هذا الشهر حول جذور الصراع في الشرق الأوسط وستكون القضية الفلسطينية في جوهر الإجتماع. وموقفنا نحن والأوروبيون ودول عديدة يقوم على أساس حل النزاع وإنهاء الاحتلال. لقد عانى الشعب الفلسطيني كثيرا ونحن لم ننس معاناته وللأسف بعض التطورات الأخيرة تزيده تعقيدا ولكن اهتمامنا بمعاناة الشعب الفلسطيني لم يتراجع″.

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