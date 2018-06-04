تحذير أممي من وفاة آلاف الأطفال بجنوب السودان لسوء التغذية

العالم - أفريقيا

وأفاد الناطق باسم اليونسيف كريستوف بونيراك، في مؤتمر صحفي عقده في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الجمعة، "يعاني أكثر من مليون طفل في جنوب السودان من سوء تغذية حاد، مئات الآلاف منهم معرضون لخطر الموت".

وأضاف أن اليونيسف وشركاؤها يخططون لتقديم الرعاية إلى 215 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من مشاكل تغذية متقدمة.

من جهتها قالت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بيتينا لويشر، إن حوالي 7.1 مليون شخص في جنوب السودان، لا يعرفون من أين ستأتي وجبة الطعام التالية لهم، من دون وجود المساعدات الإنسانية.

وأشارت لويشر إلى أن برنامج الغذاء العالمي وشركائه يهدفون لإيصال مساعدات غذائية أساسية إلى 4.8 مليون شخص يعانون الجوع في جنوب السودان.

ومنذ 2013، تعاني جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، حربًا أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بُعدًا قبليًا، ولم يفلح اتفاق سلام وقع عام 2015 في إنهائها.

217