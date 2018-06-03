البث المباشر

روحاني: توحيد أصوات العالم ضد أميركا نجاح لنا

روحاني: توحيد أصوات العالم ضد أميركا نجاح لنا
الأحد ٠٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، أن أميركا أصبحت في عزلة، وأن توحيد أصوات العالم ضدها هو نجاح لإيران، مضيفا اننا التزمنا بالعهد وأثبتنا أن أميركا ناقضة للعهود.

العالم - ايران

وفي كلمة له خلال استقباله جمعا من العلماء والمفكرين من أهل السنة، قال حسن روحاني: اننا نمر اليوم بظروف خاصة، تتطلب منا ان نبرز مزيدا من الاتحاد والانسجام أكثر من ذي قبل.

وأضاف: نشهد جميعا ماذا يفعلون بالشعب الفلسطيني والشعوب المسلمة بالمنطقة، كما ان بعض شعوب المنطقة تعاني من وجود التنظيمات الارهابية.. وجميعنا نشهد كيف يمارسون الضغوط ضد الشعب الايراني.

ولفت روحاني الى ان أعداء الشعب الايراني يزعمون ان هدفهم من الضغوط ليس الشعب الايراني وانما الحكومة الايرانية، ولكن عندما يخلقون المشاكل لإيران في شراء وتوفير الادوية والمعدات والقمح والغازوئيل والبنزين، فهل هذه الضغوط تؤثر على الشعب أم على الحكومة الايرانية؟.

واستدرك روحاني قائلا: بالطبع ان الشعب الايراني تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح والغازوئيل، وسنحقق الاكتفاء الذاتي في انتاج البنزين حتى نهاية العام (الايراني) الجاري (ينتهي في 20 آذار/مارس 2019).

وصرح الرئيس الايراني، انه من دواعي السرور ان الاميركان وللمرة الأولى، وفي مواجهة سياسة هامة، عندما ارادوا ان يدينوا الشعب الايراني، وقفت جميع دول العالم باستثناء بعض الدول الصغيرة ضدها، وهذا نجاح ونصر كبير للشعب الايراني.

وتابع: ان الاميركان حتى ليس لديهم اليوم ذريعة لفرض الضغوط ضد ايران، لأن ايران كانت ملتزمة بعهدها واحترمت المبادئ التي يحترمها المجتمع العالمي، وأن الطرف المقابل للشعب الايراني نقض المبادئ والاعراف الدولية.

واعتبر روحاني توحيد أصوات العالم في مواجهة اميركا بأنه نجاح ونصر كبير لإيران، وقال: ان يرفع الاميركان قرارا ضد فلسطين وغزة الى مجلس الامن، ولا يصوت عليه أحد سواهم، فيما يمتنع سائر الاعضاء الـ14 في مجلس الامن عن التصويت او يصوتون ضده، فهذا نجاح كبير للشعب الفلسطيني والمسلمين ولمنطقتنا بأسرها.

وشدد الرئيس الايراني على اننا اليوم بحاجة ماسة الى الوحدة أكثر من أي وقت آخر، ولا شك لديّ اننا من خلال الانسجام وتوحيد أصواتنا يمكننا ان نتجاوز التحدي الجديد الذي يحاول الاميركان اختلاقه ضد شعبنا، الا ان على جميع المفكرين والقوميات والمذاهب ومختلف أفراد الشعب ان يقفوا جنبا الى جنب.. ومن أجل الوحدة والانسجام لا يوجد شهر أفضل من شهر رمضان الفضيل.

109-2

روابط ذات صلة

روحاني: الشعب العراقي بصموده حقق نصرا كبيرا بالمنطقة

روحاني: تعاون السلطات الثلاث لحل المشاكل الاقتصادية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

فيديو صادم لعمال مطعم في تايلاند... شاهد بنفسك!

دراسة.. المشي بسرعة قد يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب

شاهد.. صفعة مفاجأة لمعتمر بالمسجد الحرام... والسبب؟!

وزراء مالية مجموعة السبع يعربون عن قلق بسبب الرسوم الأميركية

أميركا تخطط لفرض عقوبات على شركات أوروبية بسبب الغاز الروسي

وزير المالية الفرنسي يحذر واشنطن من مخاطر اندلاع حرب تجارية

بماذا علق السيد الصدر حول يهود العراق

ماتيس يجتمع مع نظيره الكوري الجنوبي ووزير دفاع اليابان في سنغافورة

المقاومة السورية ضد التواجد الاميركي انطلقت والعشائر تتوعد

أول تعليق من رئيس "الكاف" حول مشاركة محمد صلاح في كأس العالم!

مظاهرات في هندوراس احتجاجاً على رفع أسعار الوقود والطاقة

محمد صلاح يحسم قراره بشأن ريال مدريد!

برلماني روسي: سنزود قطر بـ"أس 400" رغم موقف الرياض

رئيس منظمة الحج الايرانية: 583 قافلة جاهزة للإيفاد الى الحج

تونس: إحباط محاولتين كبيرتين للهجرة غير الشرعية

شاهد..إصابة الكويتية هنادي الكنداري بسبب "رامز تحت الصفر"!

كوبا تعدل دستورها بعد 40 عاما على صياغته

قيمة النفط الخام الايراني الخفيف تتجاوز 77 دولارا للبرميل الواحد

روحاني: توحيد أصوات العالم ضد أميركا نجاح لنا

روسيا تكشف اتفاقا كبيرا حول الجنوب السوري..

الأکثر مشاهدة