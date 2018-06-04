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تونس: إحباط محاولتين كبيرتين للهجرة غير الشرعية

تونس: إحباط محاولتين كبيرتين للهجرة غير الشرعية
الأحد ٠٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الداخلية التونسية، إن وحدات للحرس الوطني البحري بشمال ووسط البلاد أحبطت يومي الخميس والجمعة عملتين كبيرتين لاجتياز للحدود البحرية وأوقفت 31 شخصا من المتورطين في تلك العمليات من بينهم أجانب.

العالم - تونس

وكما أفاد موقع بوابة افريقيا الإخبارية ذكرت الوزارة في بلاغ لها يوم السبت أن وحدات المنطقة البحريّة للحرس الوطني ببنزرت تمكّنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 31 مايو و1 يونيو الجاري من إحباط عمليّة اجتياز الحدود البحريّة خلسة انطلاقا من شواطئ ولاية بنزرت في أقصى شمال البلاد وإلقاء القبض على سبعة أشخاص أعمارهم تتراوح بين 23 و33 سنة قاطنين بالولايات القريبة وحجزت مركبا بحريا مُجهّز بمحرّك ومبلغ مالي من العملة الأجنبيّة قدره 100 "أورو".

وأضافت الوزارة أيضا، أن دوريات عائمة تابعة للمنطقة البحرية بصفاقس وسط البلاد، ضبطت مركب صيد مسروق كان على متنه 12 مجتازا تتراوح أعمارهم بين 17 و24 سنة أصيلي ولاية صفاقس وذلك على بعد 9 أميال شرق ميناء الصيد البحري باللواتة، بالتزامن مع ضبط 12 شخصا داخل محطة المسافرين بميناء صفاقس يحاولون التسلل داخل أحد المراكب من بينهم 10 عراقيين.

وقد أذنت النيابة العموميّة لفرق الإرشاد البحري ببنزرت وصفاقس بمواصلة التحرّيات مع الموقوفين وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.

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