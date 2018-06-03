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كوبا تعدل دستورها بعد 40 عاما على صياغته

كوبا تعدل دستورها بعد 40 عاما على صياغته
الأحد ٠٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

تعتزم كوبا إدخال تعديلات على دستورها الذي بلغ من العمر 40 عاما.

العالم - الاميركيتان

وقررت جلسة خاصة للبرلمان الكوبي السبت، في هافانا أن يتولى الرئيس السابق للبلاد راؤول كاسترو (86 عاما) رئاسة لجنة التعديلات المكونة من 33 عضوا، وكان كاسترو تخلى عن منصب رئيس الدولة وسلمه لخلفه ميغيل دياز كانيل (58 عاما) بعد 12 عاما قضاها فيه حسبما افادت وكالة الانباء الالمانية.

وصرح راؤول كاسترو منذ وقت طويل بدعمه لفكرة تعديل الدستور، الذي صدر نصه الحالي عام 1976 أي في الفترة التي شهدت الحرب الباردة بين الشرق والغرب، تحت قيادة زعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو الذي توفي قبل عامين.

ويتوقع أن يكرس الدستور الجديد أمورا منها بعض الإصلاحات في مجال اقتصاد السوق وتطوراته خلال الأعوام الماضية، مثل الاعتراف بالملكية الخاصة.

ومن المتوقع أيضا أن يحدد الدستور الجديد مدة تولي أصحاب المناصب العليا ، إلا أنه لا يعتقد أن يتم فتح الأفق السياسي أكثر من الوضع الراهن.

وكانت فترة حكم راؤول شهدت انفتاحا اقتصاديا حذرا وتقاربا مع العدو اللدود سابقا المتمثل في الولايات المتحدة.

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