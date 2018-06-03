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وزير المالية الفرنسي يحذر واشنطن من مخاطر اندلاع حرب تجارية

وزير المالية الفرنسي يحذر واشنطن من مخاطر اندلاع حرب تجارية
الأحد ٠٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

حذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير من مخاطر اندلاع حرب تجارية بين أميركا وحلفائها، مطالبا واشنطن بنزع فتيل الأزمة التي تسبب فيها بفرض رسوم جمركية على وارداتها من عدد من الدول.

العالم - اوروبا

وعقب اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع "G7" في منتجع ويسلر في مقاطعة ​كولومبيا​ البريطانية، أشار إلى أن "ليس أمام ​الولايات المتحدة الأميركية​ سوى بضعة أيام لتجنب إشعال فتيل حرب تجارية مع حلفائها"، لافتاً إلى أن على واشنطن اتخاذ إجراءات لخفض التوتر بسبب التعريفات الجمركية، التي فرضتها على بعض المنتجات.

ولفت وزير المالية الفرنسي إلى أن ​الاتحاد الأوروبي​ جاهز لاتخاذ إجراءات مضادة ضد التعريفات الأميركية الجديدة على واردات الصلب والألومنيوم.

وأوضح أن "ما زال أمامنا بضعة أيام لاتخاذ الخطوات الضرورية، لتجنب حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة"، مؤكدا أن "تلك الحرب ستشمل أعضاء مجموعة السبع" حسبما افاد موقع النشرة الاخباري.

وأكد أن الكرة الآن في ملعب واشنطن، وأن الأمر يعود للإدارة الأميركية لاتخاذ القرارات الصحيحة لتهدئة الوضع وتخفيف الصعوبات من أجل إنهاء هذه الأزمة.

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