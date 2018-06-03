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المئات يتظاهرون في المكسيك احتجاجا على بناء الجدار الحدودي مع أميركا

المئات يتظاهرون في المكسيك احتجاجا على بناء الجدار الحدودي مع أميركا
الأحد ٠٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

تظاهر المئات من المواطنين في ​المكسيك​ احتجاجا على بناء الجدار الحدودي مع ​أميركا​.

العالم- الاميركيتان

ورفع المتظاهرون لافتات معارضة لبناء الجدار كما وضعوا الورود على الحدود المكسيكية الأميركية، مؤكدين رفضهم لعسكرة الحدود على حد قولهم.

وتجدر الاشارة الى أن الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو كان قد أكد أن "بلاده لن تدفع أبدا تكلفة جدار حدودي يرغب نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ في تشييده لمنع ​المهاجرين​ غير الشرعيين من العبور إلى ​الولايات المتحدة​".

يشار الى أن ترامب كان قد انتقد في وقت سابق المكسيك لعدم المساعدة في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة مكرراً "الوعد الذي قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية بأن المكسيك ستدفع تكلفة بناء جدار على الحدود الأميركية المكسيكية".

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