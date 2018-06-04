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الجيش الليبي يعلن تدمير مخازن أسلحة وذخيرة في درنة

الجيش الليبي يعلن تدمير مخازن أسلحة وذخيرة في درنة
الأحد ٠٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت القيادة العامة لقوات الجيش الليبي، أن سلاح الجو قصف مخازن للأسلحة تابعة لـ"مجلس شورى مجاهدي درنة" شمال شرقي البلاد.

العالم - ليبيا

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مدير المكتب الإعلامي لقيادة الجيش الليبي، خليفة العبيدي، أن مخازن الأسلحة والذخيرة قد تم تدميرها بالكامل، بعد شن غارات على مواقع بمحيط شركة الجبل بالمدخل الغربي لمدينة درنة.

وتشهد مدينة درنة اشتباكات متواصلة بين قوات الجيش الليبي والجماعات المتطرفة المتحصنة داخلها، منذ إعلان القائد العام للجيش الليبي اللواء خليفة حفتر، انطلاق حملة عسكرية لتحرير المدينة.

يذكر أن درنة هي المدينة الوحيدة في إقليم برقة، التي ما زالت تحت سيطرة ما يسمى "مجلس شورى مجاهدي درنة" وهو فصيل مسلح يضم جماعات موالية لتنظيم "القاعدة".

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