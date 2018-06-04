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الجيش الصومالي يحذر الجنود من التجول بالأسلحة

الجيش الصومالي يحذر الجنود من التجول بالأسلحة
الأحد ٠٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

حذر قائد الجيش الصومالي الجنرال عبد الولي جامع غورود، جنوده من الخروج من قواعدهم دون إذن، بعد تزايد الاشتباكات بين قوات الحكومة الصومالية.

العالم . أفريقيا

وأشار غورود إلى وقوع اشتباكات بين عناصر الجيش والقوات التي خصصتها الحكومة الفيدرالية لتحقيق استقرار العاصمة مما يشكل خطرا على الأمن، وفقا لصحيفة "الصومال الجديد".

وقال قائد الجيش: "أتحدث بالتحديد إلى عناصر الجيش وآمرهم بالبقاء في قواعدهم وعدم الخروج عنها بدون إذن، إن من يتعرض للقتل أو الاعتقال وهو يحمل السلاح داخل العاصمة فنحن لسنا مسؤولين عنه".

ودعا الجنرال غورود قوات تحقيق استقرار العاصمة أيضا إلى احترام القوات الأخرى التابعة للحكومة.

ويأتي هذا بعد اشتباكات دارت في أجزاء من العاصمة مقديشو بين الجيش وقوات تحقيق استقرار العاصمة بعد أن قتلت الثانية جنديين من الجيش في حي "ودجر" بالعاصمة مقديشو، وفقا للصحيفة.

وقالت الصحيفة إن العاصمة مقديشو تشهد بين الحين والآخر اشتباكات بين قوات تابعة للحكومة الصومالية تتقاتل فيما بينها في نزاعات على ملكية الأراضي وغيرها مما عكر صفو حياة سكان العاصمة.

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