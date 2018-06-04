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بومبيو يجتمع اليوم بأوغلو لبحث "خارطة طريق" لمدينة منبج

بومبيو يجتمع اليوم بأوغلو لبحث
الإثنين ٠٤ يونيو ٢٠١٨ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيجري اليوم الاثنين، محادثات في واشنطن مع نظيره التركي، مولود أوغلو.

العالم - سوريا

وأشارت الوزارة إلى أن المسألة الرئيسية في هذه المحادثات، ستكون الاتفاق على خارطة الطريق حول مدينة منبج السورية.

وأضافت الوزارة في بيان: "سيقوم وزيرنا بزيارة عمل للولايات المتحدة في الفترة من 3 إلى 4 حزيران/يونيو، بدعوة من وزير الخارجية مايك بومبيو".

وأكمل البيان "سيناقش الطرفان كافة القضايا المتعلقة بسوريا، بما في ذلك خارطة الطريق حول مدينة منبج السورية، بالإضافة للعلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد نفت في وقت سابق تقارير إعلامية عن اتفاق بين واشنطن وأنقرة على خطة من ثلاث مراحل لسحب وحدات حماية الشعب الكردية السورية من مدينة منبج بشمال سوريا، وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت في بيان: "لم نتوصل لأي اتفاق بعد مع حكومة تركيا.. نحن مستمرون في المحادثات الجارية بخصوص سوريا والقضايا الأخرى التي تهم الجانبين".

وكانت وكالة "الأناضول" التركية، ذكرت أن أنقرة وواشنطن توصلتا إلى اتفاق فني على خطة الانسحاب، وهو تحرك تسعى تركيا لموافقة الولايات المتحدة عليه منذ فترة طويلة.

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