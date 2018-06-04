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سلاح الجو الليبي يستهدف تجمع آليات تابعة للمعارضة التشادية

سلاح الجو الليبي يستهدف تجمع آليات تابعة للمعارضة التشادية
الإثنين ٠٤ يونيو ٢٠١٨ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في مدينة بنغازي، اليوم الاثنين، أن مقاتلات سلاح الجو الليبي قد استهدفت تجمع آليات مسلحة تابعة للمعارضة التشادية جنوب البلاد.

العالم - لیبیا

وقال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري في بيان صحفي: "دمرت المقاتلات الحربية التابعة لسلاح الجو الليبي تجمع آليات مسلحة تابعة للمعارضة التشادية بجوار العمارات الصينية في منطقة أم الأرانب جنوب البلاد".

وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي التابع اللواء محمد منفور: "قامت طائرات الاستطلاع الحربية برصد وتحديد موقع لمسلحي المعارضة التشادية وآلياتها في جنوب غرب ليبيا شمال منطقة أم الأرانب"، مضيفا أنه "بعد التأكد من الموقع أقلعت طائرات سلاح الجو المقاتلة واستهدفته".

وذكر المنفور أن "مساحة الحدود الجزائرية لغاية وسط الحدود الليبية التشادية تبلغ 1300 كيلومترا، وهي الممر الرئيسي للمقاتلين الذين تسللوا إلى ليبيا من دول الجوار، مثل مالي وتشاد ووسط أفريقيا، بالإضافة إلى الأجانب"، مشيرا إلى أن "تلك المنطقة تستغل من قبل مسلحي المعارضة التشادية في أنشطة ممنوعة ومحرمة دوليا".

وتابع: "هؤلاء يقومون بتهريب المهاجرين غير الشرعيين والمسلحين، وتهريب الأسلحة والمواد بكافة أنواعها بما في ذلك الوقود والمواد الغذائية والمخدرات وتهريب الذهب".

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011 من أعمال عنف تحولت إلى صراع مسلح على الحكم، وقسمت البلاد بين سلطتين. وبعد عدة جولات من الحوار تم توقيع اتفاق الصخيرات بين الفرقاء الليبيين في المدينة المغربية التي استضافت الحوار، برعاية أممية، أعقبه الإعلان عن تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج، بدأت مهامها في العاصمة طرابلس، بعد حصولها على الدعم الدولي، رغم عدم حصولها على موافقة البرلمان الليبي في طبرق شرقي ليبيا.

المصدر: سبوتنيك

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