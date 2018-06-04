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سيئول وواشنطن تواصلان مناوراتهما المشتركة رغم جنوح بيونغ يانغ للسلام

سيئول وواشنطن تواصلان مناوراتهما المشتركة رغم جنوح بيونغ يانغ للسلام
الإثنين ٠٤ يونيو ٢٠١٨ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول في وزارة دفاع كوريا الجنوبية، أن بلاده ستواصل مناوراتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة دون تضخيم دعاية مفرطة لها، كي لا تضر بالتواصل الاستراتيجي الجاري مع الشمال.

العالم-اسيا والباسيفيك

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، لي جين يو، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "اتفاق الوزيرين الكوري الجنوبي والأمريكي لا يعني أننا لن نجري التدريبات العسكرية المشتركة، غير أننا يمكن أن نمتنع عن الدعاية لها".

 وأكد أن" كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستواصلان تدريباتهما العسكرية المشتركة وفق نطاقها السابق، ولكنهما ستخفضان الحد الأقصى للمعلومات المتعلقة بها المسموح الوصول إليه، حتى لا تسبب هذه المعلومات تهيجا مفرطا لجمهورية كوريا الديمقراطية على الطريق للحد من برنامجها النووي".

وأضاف: "سيتم تنفيذها (المناورات المشتركة) في الوضع والمستوى العادي، وفقا للخطة السنوية" لكن أثناء القيام بذلك "سوف يكون وصول الإعلام لمحتوى (التمارين) محدود للغاية".

وألغت كوريا الشمالية الشهر الماضي، اجتماعا وزاريا كان مقررا انعقاده بين الدولتين الكوريتين بسبب مناورات "ماكس ثاندر" المشتركة لجارتها الجنوبية مع الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، اتهمت بيونغ يانغ سيئول بانتهاك الاتفاقات المبرمة بين رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، سعيا لخفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وانتقدت كوريا الشمالية الأحد مشاركة كوريا الجنوبية في التدريبات المشتركة، قائلة إنها تتعارض مع إعلان تم التوصل إليه بين الكوريتين في مباحثات القمة التي جرى عقدها بين قيادتي البلدين في أبريل الماضي.

 

 

 

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