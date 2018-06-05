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منظمة العفو: التحالف الأميركي انتهك القانون الدولي

الثلاثاء ٠٥ يونيو ٢٠١٨ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

اكدت منظمة العفو الدولية أن التحالف الأميركي انتهك القانون الدولي، وارتكب جرائم حرب بقتله مدنيين خلال هجماته على مدينة الرقة السورية العام الماضي. يذكر أن التحالف أقر بمقتل مئات المدنيين جراء غاراته في سوريا. فيما تتحدث منظمات دولية عن مقتل الالاف

العالم - خاص بالعالم 

ربما انتهكت القانون الدولي, اكتفت منظمة العفو الدولية بهذه العبارة لوصف الهجمات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الرقة العام الماضي والتي أدت إلى تغيير ملامح المدينة المنكوبة .

الغارات تسببت بدمار واسع في المدينة وسويت أحياء بأكملها بالأرض وفقا لإحداثيات قدمتها قوات سوريا الديمقراطية الذراع البري للتحالف الأمريكي.

وقال فيليب روثر مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية انه "لتكريم الضحايا يتوجب على التحالف إجراء تحقيق وبناء على نتائج التحقيقات إذا كان هناك أدلة على ارتكاب جرائم حرب نتوقع إجراء محاكمات".

المنظمة أجرت عشرات المقابلات مع مدنيين في الرقة خلال بحث ميداني أجرته في فبراير شباط وزارت خلاله مواقع اثنين وأربعين ضربة جوية ومدفعية لتخلص إلى أن الغارات استهدفت مباني مليئة بالمدنيين وكانت مباشرة على المدنيين أو على أهداف مدنية أو عشوائية معتبرة أنها تصل إلى حد جرائم الحرب.

ودعت العفو الدولية التحالف إلى الاعتراف بحجم الدمار الذي سببته وتوفير معلومات لتحقيق مستقل وتقديم التعويضات للضحايا.

واكتفت المنظمة بتقديم توصيات للتحالف لتعديل خططه العسكرية تجنبا لسقوط مدنيين دون التطرق إلى شرعية أنشطة التحالف في سوريا. 

يقر التحالف بمقتل 892 مدنيا خلال عملياته فيما تؤكد منظمة "اير وورز" غير الحكومية التي تحصي ضحايا القصف الجوي في العالم مقتل أكثر من ستة آلاف مدني بقصف التحالف. 
وقال الرائد تروكسيل كبير مستشاري هيئة الاركان الامريكية "أنت تقاتل عدوا يعتبر المدنيين أضرارا جانبية من الصعوبة بمكان تجنب سقوط ضحايا مع هكذا عدو ولكن لدينا معايير تقلل من سقوط المدنيين إلى الحد الأدنى أنا أحمل "داعش" مسؤولة تدمير الرقة نحن حررنا الرقة والمدينة تستحق الأفضل ونحن سنعمل لذلك"

و آخر دفعة من ضحايا التحالف قتلوا الجمعة بقصف قرية هداج بريف الحسكة الجنوبي حيث سقط اثني عشر مدنيا بينهم أربعة أطفال وقتل الخميس ثمانية بينهم ثلاثة أطفال بقرية في ريف دير الزور الشرقي وقتل تسعة وثلاثون مدنياً الشهر الماضي في عمليات التحالف بمناطق متفرقة. 

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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