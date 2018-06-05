مصر تدين الهجوم الإرهابي على مجلس العلماء الأفغاني

العالم – مصر

وأوضح بيان الخارجية المصرية، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أسفر عن استشهاد نحو 14 شخصا وإصابة 20 آخرين، هو جريمة نكراء، تتنافى مع تعاليم الإسلام.

وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الشهداء، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف الأمن والاستقرار في البلاد.

وشدد البيان على أن تلك الجريمة، التي وصفها بالنكراء، تأتي في أعقاب إصدار المجلس فتوى تحرم الهجمات الانتحارية، باعتبار أنها ليس لها أصل في الشريعة الإسلامية، مما يؤكد على أن تلك الفئة الضالة ليس لها صلة بتعاليم الإسلام السمحة، وأنه يجب على جميع الدول التكاتف لمواجهتها.

وأعلنت الشرطة الأفغانية، أمس الاثنين، وقوع عدد من القتلى والجرحى في انفجار وقع بالقرب من اجتماع لمجلس العلماء الأفغاني في العاصمة كابول.

وقال غفور عزيز المسئول بالشرطة، في تصريحات صحفية، إن الانفجار وقع بعدما فجر انتحاري ما بحوزته من مفرقعات بالقرب من مدخل مجمع يستضيف اجتماع المجلس، فيما لم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الانفجار، في وقت اتجهت فيه أصابع الاتهام لتنظيم "داعش" الإرهابي.

كان مجلس العلماء الأفغاني قد ناشد القوات الحكومية الأفغانية وحركة طالبان والجماعات المسلحة الأخرى تعليق القتال والاتفاق على وقف لإطلاق النار، داعيا إلى الدخول في مفاوضات سلام لإنهاء الصراع الدائر في البلاد منذ سنوات.

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