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برلماني يتوقع اسم رئيس وزراء مصر القادم

برلماني يتوقع اسم رئيس وزراء مصر القادم
الثلاثاء ٠٥ يونيو ٢٠١٨ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

توقع النائب عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، مصطفى بكري بأن تتم إعادة تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المُستقيل، مرة أخرى.

العالم - مصر

وقال بكري، إن استقالة شريف إسماعيل هي عرف يحدث بعد أداء الرئيس اليمين الدستورية، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة تشهد تغييرات جذرية بالحقائب الوزارية مع بداية الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتوقع بكري أن يرسل اسم رئيس الوزراء الجديد إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة.

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل قدم اليوم استقالة حكومته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، السبت المقبل، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الماضية.

المصدر: الوطن

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