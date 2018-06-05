الأرجنتين تلغي آخر مبارياتها استعدادا للمونديال أمام الكيان الاسرائيلي

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وأضاف هيغوين في مقابلة مع شبكة ئي.اس.بي.إن "لقد فعلوا اخيرا الشيء الصحيح" مؤكدا التقارير التي أشارت إلى ان المباراة أُلغيت بسبب ضغوط سياسية.

وكان من المقرر ان تكون المباراة التي ستقام في استاد تيدي كوليك في القدس المحتلة الأخيرة للأرجنتين قبل انطلاق مشوارها في نهائيات كأس العالم حيث ستواجه ايسلندا في 16 يونيو حزيران الجاري.

وكانت المباراة أمام الاحتلال الاسرائيلي قد استدعت انتقادات من قبل رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الذي حث الجماهير مطلع الأسبوع الحالي على حرق قمصان وصور المهاجم الارجنتيني ليونيل ميسي لو خاض المباراة.

وكتب جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني للعبة إلى نظيره الارجنتيني كلاوديو تابيا الأسبوع الماضي يتهم الاحتلال باستغلال المباراة "كأداة سياسية".