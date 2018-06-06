غوغل تتخلى عن شراكتها مع البنتاغون

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ويدور الحديث عن التعاون بين غوغل والبنتاغون في إطار مشروع "Maven" الذي بدأ العمل عليه، منذ أبريل العام الفائت، ويهدف إلى تطوير تقنيات خاصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديوهات التي تلتقطها طائرات الاستطلاع المسيرة والمركبات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

يذكر أن موظفي غوغل كانوا قد أبدوا استياءهم الشديد من هذا المشروع ووجهوا رسالة إلى الشركة طالبوها فيها بالتخلي عنه، مؤكدين أنه "لا يتوجب على شركتهم دخول مجال الحرب"، وحثوها على الإعلان عن سياسة واضحة تنص على عدم قيامها أو المتعاقدين معها ببناء تقنيات حربية.

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