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غوغل تتخلى عن شراكتها مع البنتاغون

غوغل تتخلى عن شراكتها مع البنتاغون
الأربعاء ٠٦ يونيو ٢٠١٨ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن غوغل لن تمضي في التعاون مع البنتاغون لتطوير تقنيات عسكرية بعد أن واجهت احتجاجات واسعة في صفوف موظفيها.

العالم - منوعات 

ويدور الحديث عن التعاون بين غوغل والبنتاغون في إطار مشروع "Maven" الذي بدأ العمل عليه، منذ أبريل العام الفائت، ويهدف إلى تطوير تقنيات خاصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديوهات التي تلتقطها طائرات الاستطلاع المسيرة والمركبات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

يذكر أن موظفي غوغل كانوا قد أبدوا استياءهم الشديد من هذا المشروع ووجهوا رسالة إلى الشركة طالبوها فيها بالتخلي عنه، مؤكدين أنه "لا يتوجب على شركتهم دخول مجال الحرب"، وحثوها على الإعلان عن سياسة واضحة تنص على عدم قيامها أو المتعاقدين معها ببناء تقنيات حربية.

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