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إدارة ترامب تكشف "المكان والزمان" للقمة مع كيم

إدارة ترامب تكشف
الأربعاء ٠٦ يونيو ٢٠١٨ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيلتقيان في منتجع فاخر في جزيرة سينتوسا لعقد محادثات نووية الأسبوع المقبل في سنغافورة.

العالم - الأميركيتان

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز على تويتر أن الاجتماع سيقام في فندق كابيلا، وهو منتجع فاخر على جزيرة سينتوسا.

وقد أعلن البيت الأبيض أن الترتيبات لعقد القمة تسير على قدم وساق وإن موعدا بصفة مبدئية تحدد للقائهما يوم 12 يونيو في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لسنغافورة.

وتقع جزيرة سينتوسا على بعد ربع ميل قبالة سواحل البلاد، وتشتهر بفنادق الشاطئ الراقية وملاعب الغولف والمنتزهات الترفيهية.

تم رصد فريق أميركي في فندق كابيلا الأسبوع الماضي مع مسؤولين كوريين شماليين استعدادا للقمة.

كما فكر المسؤولون في فندق شانغريلا، الذي يستضيف قمة أمنية دولية سنوية، وكان مكانا لاجتماع 2015 بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس التايواني ما يينغ جيو.

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