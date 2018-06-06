صورة على الإنترنت تذعر أمريكا

العالم - آسيا والباسفيك

و"السيف الغامق" طائرة قتالية مسيّرة بدون طيار.

وكشفت وسائل الإعلام الأمريكية أن الصورة التي تُظهر "السيف الغامق" الصيني والتي نُشرت للمرة الأولى على شبكة الإنترنت أذعرت الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تملك مثيلا لهذه الطائرة الصينية المتفوقة.

ووصف موقع "بزنس إنسايدر" السيف الغامق الصيني بأنه كابوس يرعب الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشير كل الدلائل إلى أن الطائرة الصينية المدعوة "السيف الغامق" هي طائرة خفية وسريعة جدا قد تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت، حسب مصادر إعلامية أمريكية.

وليس معروفا متى التقطت هذه الصورة. وقد يكون صانع "السيف الغامق" منحه مزيدا من المزايا التفوقية.

وعلى الأرجح أن "السيف الغامق" خُصِّص لتوجيه الضربات.

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