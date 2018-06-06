دينيس رودمان يتوجه إلى سنغافورة لتقديم "بعض المساعدة" لترامب وكيم!

العالم - الأميركيتان

وأفادت صحيفة "New York Post" نقلا عن مصدر مطلع، بأن رودمان يرى أنه قد يقدم "بعض المساعدة" في المفاوضات التي ستجمع صديقه كيم جونغ أون برئيس بلاده دونالد ترامب.

وسيصل نجم كرة السلة الأمريكية دينيس رودمان الذي كان زار عدة مرات بيونغ يانغ، إلى سنغافورة في 11 يونيو.

وقال المصدر المطلع في هذا الصدد: "في كثير من الأحيان عندما يتعلق الأمر بالدبلوماسية المعقدة، تفضل الدول الاستعانة بسفراء للنوايا الحسنة.. سواء راق لكم ذلك أم لا، دينيس رودمان مؤهل لهذه المهمة".

يذكر أن نجم كرة السلة دينيس رودمان زار كوريا الشمالية خمس مرات، والتقى بزعيم البلاد كيم جونغ أون، وكان ضيفا خاصا عام 2014 في الاحتفالات بعيد ميلاد كيم، وشارك في مباراة جمعت قدامى الدوري الأمريكي للمحترفين بالمنتخب الكوري الشمالي.

المصدر: نوفوستي