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الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما على واردات أمريكية

الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما على واردات أمريكية
الأربعاء ٠٦ يونيو ٢٠١٨ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيبدأ فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أمريكية مختارة اعتبارا من يوليو، وذلك ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا.

العالم-اوروبا

وأعطى أعضاء الاتحاد الأوروبي دعما واسعا لخطة المفوضية الأوروبية لفرض رسوم جمركية على صادرات أمريكية بقيمة 2.8 مليار يورو (3.3 مليار دولار) ردا على ما تراه إجراء غير قانوني من قبل واشنطن.

وأعلنت برلين ولندن وباريس عن استعدادها للدفاع عن مصالحها التجارية في حال إقدام واشنطن على فرض رسوم جمركية على منتجاتها، حيث حذر الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون من تداعيات هذا النهج إن "القومية الاقتصادية تقود إلى حروب".

وقال نائب رئيس المفوضية لشؤون الطاقة ماروس سيفكوفيتش خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "تتوقع المفوضية إتمام الإجراء ذي الصلة بالتنسيق مع الدول الأعضاء قبل نهاية يونيو، بحيث يبدأ فرض الرسوم الجمركية الجديدة في يوليو".

وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق عدم تمديد العمل بالإعفاء المؤقت، الذي منحته للاتحاد الأوروبي، ما يعني أن رسوما جمركية بنسبة 25% ستفرض على واردات الصلب وبنسبة 10% على واردات الألمنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.

على إثرها تعهد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم كبيرة على عشرات المنتجات الأمريكية تشمل التبغ وملابس الجينز والدراجات النارية.

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