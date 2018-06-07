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ماتيس: الناتو لن يتخلى عن إجراء حوار مع روسيا

ماتيس: الناتو لن يتخلى عن إجراء حوار مع روسيا
الخميس ٠٧ يونيو ٢٠١٨ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع الأميركي ​جيمس ماتيس​ أن "​حلف شمال الأطلسي​ لن يتخلى عن إجراء حوار مع ​روسيا​ ومحاولة تحسين العلاقات معها على الرغم من عدم التوافق في عدد من القضايا".

العالم - الاميركيتان

ولفت ماتيس، في تصريح له، الى أن "​الناتو​ لن يتخلى عن الحوار مع روسيا ومحاولة تحسين العلاقات معه، الناتو لم يرفض أبدا حوارا مع روسيا ولن يتراجع أبدا عن محاولات تحسين العلاقات معه".

كما اعتبر انه "حين ترى ما يجري مع ​الانتخابات​ في أميركا وبعض الدول الأوروبية فضلا عن تغيير روسيا الحدود في ​أوروبا​ بالقوة العسكرية، فعلى الناتو أن يردّ"، لافتاً الى أنه "لروسيا نقاط التقاء كثيرة مع الناتو، من وجهة نظر مستقبلها، لكن محاولاتنا استخدام هذا المخرج المشترك مع روسيا تواجه صعوبات هائلة حاليا يستخدم الناتو عوامل الردع لتجنب الحرب. نحن نتكيّف وجهودنا موجهة لتجنّب النزاع وتحويل التسوية إلى المجرى الدبلوماسي".

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