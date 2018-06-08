البث المباشر

أساقفة نيكاراغوا يقدمون اقتراحا للرئيس لاخراج البلاد من الأزمة

أساقفة نيكاراغوا يقدمون اقتراحا للرئيس لاخراج البلاد من الأزمة
الجمعة ٠٨ يونيو ٢٠١٨ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

 قدم الأساقفة في نيكاراغوا إلى رئيس البلاد دانيال اورتيغا اقتراحا يرمي إلى إحلال الديموقراطية وأملوا في الحصول على ردّ في أقرب وقت ممكن من أجل التوصل الى مخرج للأزمة التي أسفرت عن مقتل 134 شخصا على الأقل أثناء تظاهرات عمّت البلاد.

العالم - الاميركيتان

وأعلن مجمع أساقفة نيكاراغوا في بيان تلاه أمام الصحافة رئيسه الكاردينال ليوبولدو برينيس "قدمنا له اقتراحا يحظى بموافقة عدد كبير من قطاعات مجتمع نيكاراغوا ويعبّر عن رغبات غالبية السكان".
وأضاف "نأمل في الحصول على ردّه المكتوب في أسرع وقت ممكن" بهدف تقييم "احتمال مواصلة" المفاوضات من أجل استئناف الحوار بين السلطة والمعارضة التي تطالب باجراء انتخابات مبكرة، قبل الاستحقاق المرتقب في 2021. وتطلب المعارضة أيضا استبدال أعضاء المحكمة الانتخابية.
 وعرض المجمع الأسقفي نفسه وسيطا في أيار/مايو، محاولا ان يجمع حول الطاولة نفسها الحكومة والمعارضة، المؤلفة من ممثلين للطلبة والمؤسسات والمجتمع المدني.
واتخذ الاساقفة قرار تعليق الحوار بعد مقتل 16 متظاهرا في 30 ايار/مايو، في تظاهرات عمت أنحاء البلاد. وأعلنوا في اليوم التالي ان الحوار لن يستأنف طالما استمرت اعمال القمع.
ويرمي الحوار الى إخراج البلاد من الازمة الخطرة السياسية والاجتماعية التي تواجهها منذ بداية التظاهرات في 18 نيسان/ابريل. وأسفرت عمليات قمعها العنيفة التي قامت بها السلطات، عن 134 قتيلا بحسب مركز نيكاراغوا لحقوق الانسان.
 وزادت حكومة اورتيغا الضغوط الخميس مع اعلان واشنطن عقوبات دبلوماسية على مسؤولين من الشرطة وبعض البلديات اضافة إلى مسؤول في وزارة الصحة لانتهاك حقوق الانسان والقيام بأعمال "تقوض الديموقراطية".
وقبل يومين، أصدرت الجمعية العامة لمنظمة الدول الاميركية بيانا "لدعم شعب نيكاراغوا" ودعت حكومة اورتيغا وجميع افراد المجتمع الى الحوار بطريقة بناءة لمواجهة الأزمة وإنهاء كل اشكال العنف.
 وواصل المحتجون الخميس قطع الشوارع في المدن الكبيرة والطرق الرئيسية المهمة، كتلك التي تربط العاصمة ماناغوا بمدينة ماسايا (30 كلم الى الجنوب)، التي تتعرض لمصادرة ممتلكات واعتداءات وحرائق من جانب الشرطة ومدنيين مسلحين.
ويردّ المتظاهرون على المهاجمين الذين يحملون بنادق وقنابل، برشقهم بالحجارة وبقنابل يدوية الصنع.

المصدر: وكالات

روابط ذات صلة

جيش نيكاراغوا ينفي قمعه للإحتجاجات الشعبية

نيكاراغوا تعلن مقتل ضابطتين وإصابة 120 في الاحتجاجات الأخيرة

الرئيس أورتيغا يتصدر الانتخابات في نيكاراغوا لولاية رابعة والمعارضة تعتبره "مهزلة"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

أساقفة نيكاراغوا يقدمون اقتراحا للرئيس لاخراج البلاد من الأزمة

الحريق يقضي على جميع أعضاء عائلة روسية

بعد عام من المقاطعة... مسؤول إماراتي: قطر تدعم حركات التمرد بالبحرين والسعودية

علماء يابانيون يحذرون من خطر النوم الكثير 

إصابة مدنيين اثنين برصاص قنص ارهابيين في كفريا والفوعة

قضية فلسطين هي محور الوحدة الاسلامية ومحور الانسانية+فيديو

بالفيديو.. هذا ما حدث للأممين الذين صوروا استهداف جنود سوريين بكمين في الجولان

النوم في غرفة مضيئة يعرّضك للأمراض!

تغيير "مفاجئ" بقيادتي الجيش والمخابرات في إثيوبيا

مباراة ودية راشفورد يتألق في انتصار إنجلترا على كوستاريكا وديا

إياد علاوي يحصل على الجنسية اللبنانية

بالصور..المسيرات المليونية ليوم القدس العالمي في ايران (3)

خلال مسیرات اليوم العالمي للقدس؛ إعدام الرئيس الاميركي في شوارع طهران!

كواليس القمة المرتقبة بين كيم وترامب في سنغافورة

بالفيديو: نصف مليون فلسطيني يحيون"يوم القدس" في القدس

لاريجاني: يوم القدس يوم وحدة المسلمين جميعا

مشاركة واسعة للشعب الايراني في مسيرات يوم القدس

بوتين: اعتداء كييف على دونباس أثناء كأس العالم ستكون له عواقب وخيمة

مباراة ودية البرتغال تقسو على الجزائر بعودة رونالدو

النمسا تطرد عدة أئمة ممولين من الخارج وتغلق سبعة مساجد

الأکثر مشاهدة