أساقفة نيكاراغوا يقدمون اقتراحا للرئيس لاخراج البلاد من الأزمة

العالم - الاميركيتان

وأعلن مجمع أساقفة نيكاراغوا في بيان تلاه أمام الصحافة رئيسه الكاردينال ليوبولدو برينيس "قدمنا له اقتراحا يحظى بموافقة عدد كبير من قطاعات مجتمع نيكاراغوا ويعبّر عن رغبات غالبية السكان".

وأضاف "نأمل في الحصول على ردّه المكتوب في أسرع وقت ممكن" بهدف تقييم "احتمال مواصلة" المفاوضات من أجل استئناف الحوار بين السلطة والمعارضة التي تطالب باجراء انتخابات مبكرة، قبل الاستحقاق المرتقب في 2021. وتطلب المعارضة أيضا استبدال أعضاء المحكمة الانتخابية.

وعرض المجمع الأسقفي نفسه وسيطا في أيار/مايو، محاولا ان يجمع حول الطاولة نفسها الحكومة والمعارضة، المؤلفة من ممثلين للطلبة والمؤسسات والمجتمع المدني.

واتخذ الاساقفة قرار تعليق الحوار بعد مقتل 16 متظاهرا في 30 ايار/مايو، في تظاهرات عمت أنحاء البلاد. وأعلنوا في اليوم التالي ان الحوار لن يستأنف طالما استمرت اعمال القمع.

ويرمي الحوار الى إخراج البلاد من الازمة الخطرة السياسية والاجتماعية التي تواجهها منذ بداية التظاهرات في 18 نيسان/ابريل. وأسفرت عمليات قمعها العنيفة التي قامت بها السلطات، عن 134 قتيلا بحسب مركز نيكاراغوا لحقوق الانسان.

وزادت حكومة اورتيغا الضغوط الخميس مع اعلان واشنطن عقوبات دبلوماسية على مسؤولين من الشرطة وبعض البلديات اضافة إلى مسؤول في وزارة الصحة لانتهاك حقوق الانسان والقيام بأعمال "تقوض الديموقراطية".

وقبل يومين، أصدرت الجمعية العامة لمنظمة الدول الاميركية بيانا "لدعم شعب نيكاراغوا" ودعت حكومة اورتيغا وجميع افراد المجتمع الى الحوار بطريقة بناءة لمواجهة الأزمة وإنهاء كل اشكال العنف.

وواصل المحتجون الخميس قطع الشوارع في المدن الكبيرة والطرق الرئيسية المهمة، كتلك التي تربط العاصمة ماناغوا بمدينة ماسايا (30 كلم الى الجنوب)، التي تتعرض لمصادرة ممتلكات واعتداءات وحرائق من جانب الشرطة ومدنيين مسلحين.

ويردّ المتظاهرون على المهاجمين الذين يحملون بنادق وقنابل، برشقهم بالحجارة وبقنابل يدوية الصنع.

المصدر: وكالات