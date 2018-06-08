اجتماع أمني ليبي لبحث تأمين المنشآت النفطية

العالم - ليبيا

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط انه جرى خلال الاجتماع مناقشة المسائل المتعلقة بحماية وتأمين المنشآت والمواقع النفطية، والإجراءات المتّبعة لتوفيرها وآلية العمل بها.

كما تم التطرق إلى الخروقات الأمنية التي تحدث في بعض الأحيان لهذه المواقع، بالإضافة إلى كيفية تفعيل دوائر الاتصال بين أمراء حرس المنشآت النفطية ومسؤولي الأمن الصناعي، الأمر الذي من شأنه أن يحسن من أداء الجهاز للقيام بالمهام المناطة به بالصورة المطلوبة.

وحضر الاجتماع من جانب المؤسسة الوطنية للنفط خالد بو خطوة مدير عام الصحة والسلامة والبيئة والأمن الصناعي والتنمية المستدامة وعبدالسلام الغزيوي مدير إدارة الأمن الصناعي في المؤسسة وعن جانب شركة رأس لانوف حضر محمد العقيلي مدير عام الصحة والسلامة والأمن الصناعي، ومن شركة الخليج العربي حضر الاجتماع محمد العرفي مدير إدارة الأمن الصناعي.

