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مقتل 3 جنود أمريكيين في الحسكة

مقتل 3 جنود أمريكيين في الحسكة
الجمعة ٠٨ يونيو ٢٠١٨ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

قتل 3 جنود أمريكيين خلال مشاركتهم إلى جانب ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية” في المعارك ضد مسلحي تنظيم "داعش" جنوب الحسكة.

العالم - سوريا

وأكد الناشط “محمد الخضر” مقتل 3 جنود أمريكيين نتيجة استهداف عناصر التنظيم  عربة قيادة بصاروخ موجه خلال المواجهات قبل يومين في قرية “الفكة” جنوب شرق مدينة “الشدادي”.

وقال “الخضر” إن 8 من عناصر ميليشيات “قوات سوريا الديمقراطية” قتلوا بكمين نفذه مجموعة من مسلحي تنظيم “الدولة” تسللت إلى قرية “جلال” بريف “الشدادي”.

وحسب الناشط، سقط أفراد عائلتين من أهالي بلدة “تل الشاير” قتلى وجرحى نتيجة قصف مدفعي -يعتقد أنه فرنسي– استهدف “البلدة” خلال تمهيدها أمام ميليشيات “سوريا الديمقراطية” على محور “الشدادي”، وفق الناشط.

وكانت قوات التحالف الدولي أطلقت قبل أيام عملية عسكرية تحت اسم “لم الشمل” بالشراكة مع القوات العراقية وميليشيات “قوات سوريا الديمقراطية” بهدف السيطرة على بلدة “الدشيشة” ومحيطها في ريف الحسكة الجنوبي.

وسبق أن أعلن التحالف عن مقتل 8 جنود أمريكيين في 4 نيسان ابريل الماضي، بعد أيام قليلة من إعلانه مقتل 2 وجرح 5 جنود بينهم بريطاني نهاية آذار مارس الماضي.

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