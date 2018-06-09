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زيادة حادة بمعدلات الإنتحار في أمريكا من 1999 إلى 2016

زيادة حادة بمعدلات الإنتحار في أمريكا من 1999 إلى 2016
السبت ٠٩ يونيو ٢٠١٨ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الخميس إن معدلات الانتحار ارتفعت في كل اميركا من عام 1999 إلى عام 2016 وإن المعدل زاد بأكثر من 30 في المئة في نصف أنحاء البلاد.

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وذكرت أن أكثر من نصف من انتحروا في 27 ولاية في عام 2015 لم تشخص إصابتهم بمرض نفسي، على الرغم من أن الصحة النفسية هي التي يلقى عليها باللوم في حالات الانتحار في أحيان كثيرة .

وأضافت أن في حين أن معدلات الانتحار زادت بين مختلف الفئات العمرية فإن أكبر زيادة في المعدل كانت بين من تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عاما. وكان المعدل الأكثر انخفاضا بين من تتراوح أعمارهم بين عشرة أعوام و24 عاما.

وقالت آن شوتشات نائبة مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ”إنها مشكلة وطنية واسعة النطاق يجب أن نستخدم أساليب شاملة للتعامل معها“.

وانتحر نحو 45 ألف شخص في 2016 ليصبح الانتحار واحدا من بين الأسباب الثلاثة الرئيسية للوفاة الآخذة في الصعود في الولايات المتحدة بالإضافة إلى ألزهايمر وجرعات المخدرات الزائدة.

وأحدثت وفاة مصممة الأزياء كيت سبيد منتحرة في نيويورك هذا الأسبوع صدمة في عالم الموضة. وقال زوجها في بيان يوم الأربعاء إنها عانت من الاكتئاب والقلق لسنوات كثيرة.

وقالت المراكز إن من بين الظروف التي تساهم في زيادة معدلات الانتحار المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وضعف مهارات حل المشكلات.

وأوصت بوضع سياسات واسعة لتفادي الانتحار تشمل زيادة الدعم الاقتصادي من الولايات ودعم الأسرة والأصدقاء بعد الانتحار وتحديد الأشخاص المعرضين لخطر الانتحار ومساندتهم.

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