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أمر باعتقال رئيس السلفادور السابق بتهمة اختلاس أموال

أمر باعتقال رئيس السلفادور السابق بتهمة اختلاس أموال
السبت ٠٩ يونيو ٢٠١٨ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

أمر النائب العام في السلفادور بالقبض على الرئيس السابق موريسيو فونيس بسبب مزاعم عن اختلاسه أموالا وقيامه بغسيل أموال بالإضافة إلى مزاعم عن تستره على تصرفات غير قانونية مختلفة خلال فترة حكمه.

العالم - أميركا 

ويواجه فونيس اتهامات باستخدام المال العام لتمويل رحلات وتجديد منازل وفواتير مستشفيات ضمن نفقات أخرى.

ويسعى النائب العام أيضا للقبض على 29 شخصا آخرين من بينهم أقارب لفونيس ومسؤولين آخرين في إدارته.

وحكم فونيس الصحفي السابق البالغ من العمر 58 عاما السلفادور من عام 2009 حتى عام 2014 وأعاد الحزب الذي شكلته الجماعة المتمردة اليسارية السابقة (جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني) للسلطة لأول مرة بعد الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد من عام 1980 إلى عام 1992.

وهاجم الرئيس السابق الاتهامات الموجهة له في سلسلة من التعليقات على تويتر يوم الجمعة وقال إنه ضحية هجمات سياسية نسقها رجال أعمال ومحافظون.

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أمر باعتقال رئيس السلفادور السابق بتهمة اختلاس أموال

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