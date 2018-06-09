وصول مستشفى ميداني مغربي إلى قطاع غزة +صور

العالم - المغرب

وقال السفير المغربي لدى مصر أحمد التازي فور وصوله برفقة القافلة، إن "17 طائرة حملت مساعدات إنسانية من المغرب إلى قطاع غزة مرورا بمصر".

وأضاف أن المستشفى يأتي كمبادرة ملكية من الملك المغربي، محمد السادس، للفلسطينيين في قطاع غزة.

وتابع ان هذه المساعدات الإنسانية تأتي في شهر رمضان، نظراً لما عرفه (شهده) القطاع من صعوبات وكثرة عدد المصابين الذين سقطوا في مسيرات العودة.

ولفت إلى أن القافلة تحتوي على "مواد غذائية وأدوية ومستشفى عسكري طبي تخصصي، تضم مجموعة من الأطباء والممرضين والممرضات والطاقم الفني الذي سيدير المستشفى".

ومنذ 30 مارس/ آذار الماضي، يتظاهر آلاف الفلسطينيين، قرب الخط العازل شرق قطاع غزة، ضمن المشاركة في مسيرات العودة للمطالبة بعودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها قسراً عام 1948.

ومنذ ذلك الحين، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر دامية ضد المتظاهرين السلميين، أسفرت عن استشهاد 127 فلسطينياً، بينهم 13 طفلاً، وإصابة أكثر من 14 ألف فلسطيني بإصابات مختلفة، وبحسب إحصائية وزارة الصحة.

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