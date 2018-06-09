الخلافات تحتدم في قمة مجموعة السبع.. وترامب يغازل روسيا!

العالم – أميركا

وقالت المصادر إن توصل زعماء الدول الأعضاء في مجموعة السبع الكبار، وهي كندا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، إلى توافق بشأن بنود البيان الختامي المشترك المتوقع صدوره في نهاية أعمال القمة اليوم السبت، أمر شبه مستحيل.

وأضافت أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بصفته رئيس القمة هذا العام، ملخصا لأعمال القمة، بدلا من اعتماد بيان مشترك.

وفي سياق متصل أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة تحقيق تقدم في المحادثات التجارية مع كندا، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على هامش قمة مجموعة السبع في كيبيك.

وتطرق في حديثه عن محاولات لاعادة التفاوض حول معاهدة التبادل الحر في اميركا الشمالية “نافتا” قال الرئيس الاميركي “قد يكون الامر +نافتا+ بشكل مختلف”، متوقعا نتائج “مفيدة جدا” للبلدين.

أما وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند فقد أعلنت قبيل ذلك ان فرض الولايات المتحدة رسوما على وارداتها من الصلب والالمنيوم “مخالف للقانون” وسيواجَه باجراءات انتقامية.

و في مؤتمر صحافي في اليوم الاول من قمة مجموعة السبع قالت فريلاند إن “كندا لن تغير رأيها في ما يتعلق بفرض رسوم غير قانونية وغير مبررة على الاطلاق على الصلب والالمنيوم، لا تقتصر على ما تصدره كندا بل تطاول ما تصدره كافة الدول الحليفة في مجموعة السبع المجتمعة هنا”.

ترامب يحث الاوروبيين على اعادة ضم روسيا للمجموعة

واقترح ترامب اعادة روسيا الى المجموعة بعد استبعادها في 2014 ومتهما في رد مضاد الاتحاد الاوروبي واوتاوا بما وصفها بالحمائية.

وقبل ان يغادر واشنطن، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض “طردوا روسيا وعليهم اعادة روسيا لانه يجب ان تكون روسيا معنا على طاولة المفاوضات”.

وأكد ترامب أن روسيا يجب أن تكون في الاجتماع، و يجب أن تكون جزءا منه”.

بوتين: الحوار مع ترامب يمكن ان يكون بنّاء

ومن جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اجراء حوار مع الرئيس الاميركي “يمكن ان يكون بنّاء”، في وقت دعا دونالد ترامب الجمعة الى اعادة روسيا، التي تدهورت علاقات بلاده معها لادنى مستوى، الى مجموعة السبع.

ونقلت وكالات الانباء الروسية عن بوتين قوله خلال برنامج تلفزيوني سيتم بثه السبت إن الرئيس الاميركي “شخص عقلاني، قادر على الاصغاء والرد على حجج محاوره”.

واكد الرئيس الروسي ان “كل هذا يدفعني للاعتقاد بان الحوار يمكن ان يكون بنّاء” مع ترامب.

من جهته أيد رئيس الوزراء الايطالي الجديد جوزيبي كونتي دعوة ترامب مؤكدا في تغريدة له على موقع التدوين المصغر "تويتر" ان “من مصلحة الجميع” ان تعود روسيا الى المجموعة.

الجدير بالذكر أن القادة الاوروبيين المشاركين في القمة وبينهم كونتي عقدوا اجتماعا منفصلا لاظهار موقفهم الموحد وسارعوا الى التفاهم على موقف مشترك مفاده أن الاوروبيون لا يزالون ضد عودة روسيا لكنهم منفتحون على “حوار” مع الرئيس فلاديمير بوتين المدعو اولا الى تغيير سياسته. بحسب القادة الاوروبيين.

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