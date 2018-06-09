روسيا: مفاوضات طائرات "سو- 35" جارية مع السودان

العالم - السودان

وقال السفير في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردا عن سؤال عن عزم السودان شراء طائرات "سو- 30" من روسيا، إن "هناك مفاوضات جارية بين البلدين على مستوى وزارتي الدفاع والمؤسسات المعنية، والتوصل إلى النتائج المرجوة يتطلب مزيدا من الوقت".

وأكد جيلتوف، أنه "لغاية الآن يوجد نوايا بهذا الخصوص، والتحول من نوايا إلى صفقات يتطلب المزيد من الوقت ودراسة دقيقة لكافة جوانب توريدات الأسلحة بما فيها العسكرية والتنظيمية والمالية. وأضيف هنا أن شركاءنا السودانيين يحتاجون إلى الأسلحة".

وأشار السفير إلى أن اقتراح بناء قاعدة إمداد للسفن الحربية الروسية في السودان، مازال قيد الدراسة والتفاوض بين الجهات المختصة في البلدين.

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