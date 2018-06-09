بوتين وترامب بحثا هاتفيا إمكانية عقد لقاء ثنائي بفيينا

العالم - أميركا

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، "تعلمون مدى أهمية اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.. الرئيسان في محادثتهما الهاتفية الأخيرة بحثا إمكانية أن تصبح فيينا واحدة من خيارات الدول المطروحة لعقد لقائهما".

وأشار بيسكوف في رد على سؤال صحفي، أنه جرى طرح فيينا كمكان لعقد اللقاء بين الرئيسين أثناء محادثات الرئيس الروسي مع مستشار النمسا سيباستيان كورتس مؤخرا، ولم يفصح بيسكوف عن أي تفاصيل أخرى عن اللقاء المرتقب.

وكانت وسائل إعلام لفتت مؤخرا إلى أن النمسا أبلغت الولايات المتحدة عن استعدادها لتنظيم لقاء قمة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب على أراضيها.

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