البث المباشر

عائلة محمد علي كلاي لترامب: لا نحتاج للعفو!

عائلة محمد علي كلاي لترامب: لا نحتاج للعفو!
السبت ٠٩ يونيو ٢٠١٨ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

أثار التصريح الذي أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، وقال فيه إنه قد يصدر عفوا عن أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي، ردا فوريا من ورثة بطل الملاكمة الراحل في الوزن الثقيل.

العالم . الأميركيتان

قال رون تويل، محامي ورثة محمد علي وأرملته لوني "نقدر مشاعر الرئيس ترامب ولكن إصدار عفو أمر غير ضروري. المحكمة الأمريكية العليا ألغت إدانة علي بقرار صدر بالإجماع في 1971. لا توجد إدانة تتطلب إصدار عفو".

وكان ترامب قد قال للصحفيين قبيل مغادرته لحضور اجتماع قمة مجموعة السبع في كندا إنه يفكر في إصدار عفو عن نحو ثلاثة آلاف شخص من بينهم علي كلاي الذي توفي عام 2016. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال ترامب "أفكر في شخص كلكم تعرفونه جيدا وقد واجه الكثير ولم يكن يحظى بشعبية في ذلك الوقت. ذكراه تحظى بشعبية الآن. إنني أفكر في محمد علي. أفكر في ذلك بشكل جدي تماما".

ورفض محمد علي دخول الجيش الأمريكي عام 1967 للحرب في فيتنام قائلا إن ذلك يتعارض مع ضميره وحُكم عليه نتيجة ذلك بالسجن خمس سنوات. ولم يُسجن علي مطلقا في الوقت الذي استأنف فيه الحكم الصادر ضده وفي عام 1971 ألغت المحكمة العليا إدانته.

وقال المحامي الذي تم الاتصال به هاتفيا بمنزله في فيرجينيا إن البيت الأبيض لم يتصل به هو أو لوني علي بشأن العفو المحتمل.

ولم يُعرف سبب تفكير ترامب في إصدار عفو في ضوء إلغاء إدانة علي. ولم يعلق البيت الأبيض على بيان المحامي.

210

روابط ذات صلة

احتجاز نجل محمد علي كلاي بمطار أميركي.. وسؤال عجيب

بالصورة..رسالة بعث بها كلاي إلى مانديلا..ماذا كتب له؟

اردوغان يقطع مشاركته في تشييع "كلاي" ويغادر منزعجاً!

محمد علي كلاي في جولة أخيرة تحت الأضواء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

عائلة محمد علي كلاي لترامب: لا نحتاج للعفو!

خاص العالم.. ايران: حملة تبرع بالدم في شهر رمضان المبارك

 هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية يودي بحياة 17 جنديا أفغانيا

ايران تقاضي "بوينغ" بعد قرار وقف تزويدها بالطائرات

بانوراما: يوم القدس العالمي، المواجهة مع مشروعات التطبيع

وصول مستشفى ميداني مغربي إلى قطاع غزة +صور

بوتين وترامب بحثا هاتفيا إمكانية عقد لقاء ثنائي بفيينا

الخلافات تحتدم في قمة مجموعة السبع.. وترامب يغازل روسيا!

بالفيديو.. تعرف علی العواصم التي أحيت يوم القدس

صدمة... إغلاق "ياهو ماسنجر" يونيو المقبل

"جبهة النصرة" الإرهابية تكشف عن علاقتها ببعض الدول

فحص دم قليل الكلفة يكشف الولادة المبكرة

علماء يعلنون عن فوائد جديدة للقهوة!

ماذا قال بوتين لروحاني خلال لقائهما اليوم؟

كيف فكرت "إسرائيل" في منافسة قناة السويس المصرية؟

سلاح غزة الجديد.. فخر الصناعة الفلسطينية

مروع للغاية..لحظة انتحار شخص داخل الحرم المكي

رد روسي مفحم على مزاعم واشنطن حول بشار الاسد

دولة افريقية تطلب عبور المجال الجوي السوداني وصولا لـ"إسرائيل"

التفاوض مع إسرائيل حول الحدود فخ خطر

الأکثر مشاهدة