عائلة محمد علي كلاي لترامب: لا نحتاج للعفو!

العالم . الأميركيتان

قال رون تويل، محامي ورثة محمد علي وأرملته لوني "نقدر مشاعر الرئيس ترامب ولكن إصدار عفو أمر غير ضروري. المحكمة الأمريكية العليا ألغت إدانة علي بقرار صدر بالإجماع في 1971. لا توجد إدانة تتطلب إصدار عفو".

وكان ترامب قد قال للصحفيين قبيل مغادرته لحضور اجتماع قمة مجموعة السبع في كندا إنه يفكر في إصدار عفو عن نحو ثلاثة آلاف شخص من بينهم علي كلاي الذي توفي عام 2016. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال ترامب "أفكر في شخص كلكم تعرفونه جيدا وقد واجه الكثير ولم يكن يحظى بشعبية في ذلك الوقت. ذكراه تحظى بشعبية الآن. إنني أفكر في محمد علي. أفكر في ذلك بشكل جدي تماما".

ورفض محمد علي دخول الجيش الأمريكي عام 1967 للحرب في فيتنام قائلا إن ذلك يتعارض مع ضميره وحُكم عليه نتيجة ذلك بالسجن خمس سنوات. ولم يُسجن علي مطلقا في الوقت الذي استأنف فيه الحكم الصادر ضده وفي عام 1971 ألغت المحكمة العليا إدانته.

وقال المحامي الذي تم الاتصال به هاتفيا بمنزله في فيرجينيا إن البيت الأبيض لم يتصل به هو أو لوني علي بشأن العفو المحتمل.

ولم يُعرف سبب تفكير ترامب في إصدار عفو في ضوء إلغاء إدانة علي. ولم يعلق البيت الأبيض على بيان المحامي.

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