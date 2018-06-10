فيديو صادم؛ شرطة أميركا تضع الاصفاد بيد طفل وتصدم رواد مواقع التواصل

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وبدأت القصة حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بالطفل الأسمر مايكل توماس جي. آر. وهو يلعب في حديقة جده بمدينة شيكاغو الأمريكية.

وفجأة تقترب سيارة شرطة ويهبط الضباط ليتجهوا مباشرة نحو " جي. آر."، والذي حاول بفطرته الهرب منهم، لكنهم أمسكوه ووضعوا القيد الحديدي في يديه، وبدأوا في التحري عن هويته.

ونقلت الصحيفة عن شبكة " إن بي سي ": أن الشرطة تلقت عدة بلاغات من أهالي المنطقة عن حدث في عمر العاشرة أو الثانية عشر، يتجول حاملا سلاحا، وكانت الأوصاف التي أعطيت للشرطة تنطبق على " جي. آر."

لكن ما حدث وسجلته كاميرا هاتف أحد الجيران كان صدمة للجميع، فقد بلغ الخوف بالطفل " جي. آر. " حدا كبيرا حتى تبول في ملابسه.

وانخرط في بكاء حاد، وفي اللحظات التالية اندفعت جدة الطفل، وهي تصرخ في وجه رجال الشرطة: " لقد فتشت ملابس حفيدي، إنه لا يحمل سلاحا، ارفعوا القيد من يديه" وتضيف الجدة " غير معقول .. إنه طفل، ماذا تفعلون".

وبالفعل اكتشفت الشرطة أن " جي . آر. " ليس هو الحدث الذي تبحث عنه، وتم فك القيود من يديه ليجري إلى حضن جدته باكيا.

وعقب بث الفيديو على موقع " تويتر" يوم الأربعاء الماضي، علق الكثيرون عليه بأنه " صادم ومثير للاشمئزاز".

وقالت الشرطة أدإن ما حدث كان نتيجة خطأ في تحديد هوية الطفل.

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