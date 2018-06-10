كندا تفرض إجراءات انتقامية اعتبارا من 1 يوليو على اميركا

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موقف من التغيرات المناخية

وأكد جميع زعماء دول G7 ما عدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمسكهم بضرورة تطبيق اتفاقية باريس لإنقاذ المناخ والجهود الهادفة إلى مواجهة التغير المناخي الناجم عن الاحتباس الحراري والتي وقعت عليها 196 دولة في ديسمبر/كانون الأول من العام 2015





وفي خطوة مفاجئة وان كانت ليست بغريبة على دونالد ترامب، أعلن الرئيس الاميركي سحب تأييده لبيان مشترك صدر في نهاية قمة مجموعة السبع في كندا.

ترودو يرفض تبرير ترامب سحبه تأييد بيان G7





و ردا على قرار ترامب، أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن الأخير لم يقل شيئا في مؤتمره الصحفي لمجموعة السبع لا يعرفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو لم يقله من قبل.

وأضاف المكتب أن ترودو مازال يركز على ما تم إنجازه خلال اجتماع القمة الذي استغرق يومين في كيبيك.

ويأتي البيان ردا على انتقاد ترامب لترودو على "تويتر" ووصفه "بالضعيف وغير الصادق" في أعقاب اجتماع قمة مجموعة السبع، وسحبه تأييده للبيان الختامي للقمة.

وكان ترامب أوضح أنه اتخذ هذا قرار سحب تأييد البيان الختامي بسبب التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الكندي ترودو بأن "رسوم الولايات المتحدة كانت مهينة" ، وأنه "لن يسمح له بالجلوس على كتفيه".

وفي وقت سابق، وصف رئيس الوزراء الكندي خلال مؤتمر صحفي تذرّع ترامب بهواجس الأمن القومي لفرض رسوم على الصلب والألمنيوم بأنه "مهين" للمحاربين الكنديين القدامى الذين قاتلوا إلى جانب الحلفاء الأمريكيين.

بسبب ترودو.. ترامب يسحب تأييده لبيان مجموعة G7!



الى ذلك سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ تأييده لبيان مشترك صدر في ختام قمة مجموعة السبع أمس السبت في كندا، بسبب نزاع حول التجارة.

وقال ترامب في تغريدة بعد ساعات من اختتام القمة : "بناء على تصريحات جاستن المغلوطة في مؤتمره الصحفي، ونظرا إلى أن كندا تفرض رسوما جمركية هائلة على مزارعينا وعاملينا وشركاتنا، فقد طلبت من ممثلينا الأميركيين سحب التأييد لبيان مجموعة السبع".

وكرر ترامب تحذيراته من أن إدارته تدرس فرض رسوم جمركية "على السيارات التي تُغرق السوق الأمريكية!".

وبعد يومين من تبادل الحجج بين الولايات المتحدة من جهة والأوروبيين، وكذلك كندا التي استضافت قمة مجموعة السبع من جهة ثانية، أصدرت مجموعة السبع بيانا مشتركا حاولت من خلاله تغطية الانقسامات حول التجارة.

لكن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قوّض محاولات إظهار الوحدة عندما أكد أنه حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن كندا ستفرض رسوما جمركية انتقامية على البضائع الأمريكية اعتبارا من 1 يوليو.

وردا على سحب ترامب دعمه لبيان قمة السبع، اكدت فرنسا بان التعاون الدولي لا يمكن أن يكون رهنا لنوبات غضب أو انتقادات.